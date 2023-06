Sasin: PO i Tusk uważają Polaków za idiotów

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych a do niedawna wicepremier był w czwartek gościem programu „Kwadrans polityczny" w TVP1. W wywiadzie pojawił się m.in. wątek waloryzacji 500 plus. Prowadząca zwracała uwagę, że ugrupowania opozycyjne zmieniały podejście do świadczenia – najpierw były przeciwne, a dziś twierdzą, że go przygotowały.

Sasin atakuje opozycję w związku z 500 plus

– Opozycja, przede wszystkim Platforma Obywatelska i osobiście Donald Tusk uważają Polaków za idiotów. Uważają, że Polacy to jest takie zbiorowisko ludzie, któremu można każdą ciemnotę wcisnąć. Wystarczy sięgnąć do internetu, by zobaczyć, co politycy opozycji z samym Donaldem Tuskiem mówili o tym programie, wtedy gdy go zaproponowaliśmy, gdy go wprowadzaliśmy w życie. Od początku byli temu programowi przeciwni. Dziś mają z tym problem, za chwilę są wybory, oni nie mogą powiedzieć co na ten temat sądzą naprawdę – mówił szef resortu aktywów państwowych.

Za „nieodpowiedzialną" uznał Sasin propozycję PO, by wprowadzić waloryzację 500 plus już w tym roku. – Nie liczą się zupełnie z uwarunkowaniami budżetowymi, nie dostrzegają, że budżet jest planowany na każdy kolejny rok. Po prostu tych pieniędzy na ten rok nie ma, zabezpieczymy te pieniądze na rok przyszły zgodnie z naszą obietnicą – powiedział polityk.

800 zł niekoniecznie w styczniu

Przypomnijmy, że w tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza waloryzację 500 plus do kwoty 800 zł od stycznia 2024 roku. Jak już informowaliśmy, beneficjenci świadczenia muszą liczyć się jednak z tym, że środki w wyższej kwocie trafią do nich nieco później. W uzasadnieniu do projektu opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji wskazano, że „uwzględniając skalę programu Rodzina 500 plus i bardzo dużą liczbę jego świadczeniobiorców, zachodzi konieczność wprowadzania regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw". Dlatego wypłata świadczenia w nowej wysokości będzie mogła nastąpić z pewnym opóźnieniem, ale „nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.".

– Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r. dokonanej w styczniu 2024 r. – podkreślono.

