Maląg: Są podejmowane próby, aby osłabić Orlen

We wtorek grupa posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi złożyła w Sejmie projekt ustawy zakładającej zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca przyszłego roku.

Maląg o próbach osłabienia Orlenu

Portal wysokienapiecie.pl zauważył, że posłowie przyszłej koalicji uzgodnili projekt ustawy o cenach energii, farmach wiatrowych i specjalnej składce, sięgającej blisko 15 mld zł. Koszty zamrożenia wspomnianych cen miałyby zostać pokryte wyłącznie z budżetu Orlenu. Na wieść o proponowanej ustawie natychmiast zareagowała giełda. Doszło do ogromnego tąpnięcia na akcjach koncernu. W środę, 29 listopada, Orlen stracił na wartości ponad 5 mld zł.

– Są podejmowane próby, aby osłabić spółkę, która jest liderem, która wprowadziła tyle dobrych zmian, dzięki którym Polska się rozwija. Myślę, że to przypadkowo się nie zdarzyło, akcje Orlenu mają spadać, zachodni koncern ma iść w górę. To pokazuje związki polsko-niemieckie – tak do ostatnich wydarzeń wokół koncernu odniosła się w dzisiejszym wywiadzie dla "Sygnałów dnia" radiowej Jedynki Marlena Maląg, minister rozwoju i technologii.

Obajtek pisze do prezydenta

Wczoraj prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że wystosował w tej sprawie list do prezydenta Andrzeja Dudy, który w przypadku przyjęcia ustawy przez Sejm miałby prawo ją zawetować.

Obajtek podkreślił w liście, że proponowane przepisy nie były konsultowane z branżą. Jego zdaniem, mogą one zachwiać stabilnością finansową Orlenu i tym samym bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju. Szef koncernu zapewnił, że może przedstawić szczegółowe wyliczenia, które potwierdzają te obawy.

– Orlen niejednokrotnie udowodnił, że aktywnie włącza się w działania, które służą polskim obywatelom, jednocześnie realizując ważne inwestycje rozwojowe, m. in. w ramach transformacji energetycznej. Jeżeli proponowana przez KO i Polskę 2050 ustawa wejdzie w życie, działalność koncernu na taką skalę jak obecnie nie będzie możliwa – napisał Obajtek na platformie X (dawniej Twitter).

