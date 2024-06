Cudzoziemcom będzie łatwiej o pracę w Polsce. Na razie tylko niektórym

Zatrudnianie cudzoziemców- najważniejsze zmiany

W lutym 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. 14 maja 2024 r. trafił on do Komitetu ds. Europejskich. Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2021/1883/UE oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Projekt ustawy koncentruje się na cudzoziemcach wykonujących pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – zakłada on wprowadzenie szeregu dalszych przywilejów dla cudzoziemców wykonujących pracę w tych zawodach posiadających Niebieskie Karty UE.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Co się zmieni?