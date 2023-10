Czym jest Bezpieczny kredyt 2 procent? Warunki programu, okres spłaty, kwota kredytu

Program Bezpieczny kredyt to rządowa propozycja dla tych, którzy z różnych przyczyn dotychczas nie mogli sfinansować zakupu własnego mieszkania. Stała kwota oprocentowania w wysokości 2 procent przez pierwsze 10 lat kredytowania to szansa dla młodych małżeństw i rodzin wielodzietnych, których dotychczas nie było stać na zakup własnego M. Program przewiduje również możliwość zakupu mieszkania bez wymaganego wkładu własnego, który dotychczas często spędzał sen z powiek młodym ludziom.

Bezpieczny kredyt 2 procent – co to za program?

Bezpieczny kredyt 2 procent to odpowiedź rządu na coraz trudniejsze realia na rynku mieszkaniowym. Wysokie stopy procentowe, wzrost cen na rynku nieruchomości, konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 procent to trzy najczęstsze problemy, z którymi borykają się młode osoby przy zakupie własnego mieszkania. Aby im to ułatwić, rząd stworzył program, który umożliwia zakup nieruchomości bez wkładu własnego i gwarantuje kredyt o stałej stopie oprocentowania przez pierwszych 10 lat kredytowania. Warunkiem skorzystania z programu jest nieposiadanie wcześniej żadnej nieruchomości ani prawa do lokalu spółdzielczego.

Dla kogo Bezpieczny kredyt 2 procent?

Aby skorzystać z programu należy spełnić warunki:

kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat

nie może posiadać tytułu własności lub spółdzielczego prawa do innej nieruchomości

może posiadać działkę, jeśli wnioskuje o kredyt na budowę domu

Zasady programu Bezpieczny kredyt 2 procent

Program ma kilka zasad:

kredyt można uzyskać zarówno na lokal z rynku pierwotnego, jak i z wtórnego

kredyt można zaciągnąć na czas 15-35 lat

aby dostać kredyt należy posiadać stałe zatrudnienie i stabilne dochody i przejść proces szacowania zdolności kredytowej

nie ma limitu cen za 1 metr kwadratowy mieszkania

dopłata obowiązuje przez pierwsze 10 lat kredytowania

maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać singiel, wynosi 500 tys. zł.

maksymalna wysokość kredytu dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem, wynosi 600 tys. zł.

Wkład własny a program Bezpieczny kredyt 2 procent

W ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent można uzyskać kredyt zarówno ze wkładem własnym, jak i bez niego. Trzeba to jednak rozgraniczyć.

1. Program Bezpieczny kredyt 2 procent to program kredytowy, który funkcjonuje na takich samych zasadach jak pozostałe kredyty hipoteczne. Jedyna różnica polega na dopłatach przez pierwszych 10 lat kredytowania. To oznacza, że przy skorzystaniu z programu należy wnieść wkład własny w wysokości 20 procent wartości nieruchomości. Ostateczna kwota zależy od banku, ale nie powinna być ona wyższa niż 200 tysięcy złotych.

2. W programie można kupić mieszkanie lub dom bez wkładu własnego. Ta możliwość nazywa Bezpieczny Kredyt 2 procent i Mieszkanie Bez Wkładu Własnego. Osobom, które z niej skorzystają, nie będą przysługiwały spłaty rodzinne.

Bezpieczny kredyt 2 procent – formalności

Aby skorzystać z kredytu, trzeba przejść proces kredytowania dokładnie taki sam jak w przypadku innych kredytów hipotecznych. Należy przede wszystkim wybrać nieruchomość i sprawdzić, jakie finansowanie będzie konieczne. Później trzeba uzyskać zaświadczenie z pracy o dochodach, dostarczyć do banku wyciąg z konta, który potwierdza przelewy przychodzące oraz umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Następnie należy złożyć wniosek o umowę kredytową i poczekać na decyzję banku.

