Dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania to mała fortuna. Przygotuj się na te wydatki

Zakup mieszkania to ogromny wydatek. Ceny na rynku nieruchomości nie maleją, banki wymagają większego niż kiedyś wkładu własnego, rosną również wydatki, które trzeba ponieść na wykończenie mieszkania. To jednak nie koniec – zanim zaczniemy się wykańczać, wybierać podłogi czy drzwi, musimy uiścić konieczne dodatkowe opłaty. A te są niemałe – jak wynika z szacunków, mogą wynosić od 10 tys. do nawet 30 tysięcy złotych.

Dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania

Przy zakupie mieszkania trzeba uwzględnić dodatkowe opłaty:

taksę notarialną



opłatę sądową

podatek VAT z rynku pierwotnego – 8 procent wartości nieruchomości

podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 2 procent wartości nieruchomości, dotyczy lokali z rynku wtórnego



koszt kredytu – indywidualna opłata ustalana przez bank

odpis z księgi wieczystej nieruchomości

założenie księgi wieczystej

opłata sądowa

podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu wpisu do hipoteki



ubezpieczenie nieruchomości

Najdroższe dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania

Wśród kosztów, które należy ponieść, by stać się właścicielem mieszkania, znajdują się zarówno wyższe, jak i niższe opłaty. Te większe mogą jednak rzucić na kolana i sięgnąć tysięcy złotych. Zaliczają się do nich:

Taksa notarialna

Taksa notarialna to opłata za notariusza. Jest ona uzależniona od wartości transakcji – im wyższa kwota zakupionej nieruchomości, tym wyższa opłata za notariusza. Może ona osiągnąć nawet kwotę około 10 tysięcy złotych.

Wysokość taksy notarialnej kształtuje się następująco:

do 3 000 zł — 100 zł,

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł — 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł,

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł — 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł — 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł — 1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,

powyżej 1 000 000 zł — 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł,

powyżej 2 000 000 zł — 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Podatek VAT

Przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego należy zapłacić podatek VAT w wysokości 8 procent wartości mieszkania. To potężny wydatek, ale dobra wiadomość dla nabywców jest taka, że podatek jest doliczony do ceny mieszkania. Nie trzeba więc płacić go osobno.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego trzeba natomiast osobno zapłacić podatek w wysokości 2 procent wartości nieruchomości. Zakładając, że kupujemy mieszkanie, które kosztuje 500 tysięcy złotych, powinniśmy zapłacić podatek w wysokości 10 tysięcy złotych. Kwota ta jest więc niemała.

Czasem zdarza się tak, że podatek PCC ponosi sprzedający (np. gdy korzysta z pomocy pośrednika). Warto uzgodnić to przed zakupem mieszkania i zapytać, kto płaci podatek PCC.

Jest jednak i dobra wiadomość – od 1 września 2023 roku, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie z 26 maja 2023 roku, osoby, które kupują pierwsze mieszkanie, nie będą musiały płacić podatku PCC. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy kupujący nie ma na własność żadnej innej nieruchomości.

Prowizja bankowa za udzielenie kredytu

Jeszcze do niedawna osoby, które chciały wziąć kredyt hipoteczny, ale dysponowały niższym niż wymagany wkładem własnym (np. 15-procentowym, a nie 20-procentowym) musiały ponieść dodatkowe koszty przy kredycie. Mogły one sięgnąć nawet 10 tysięcy złotych. Bank w ten sposób pobierał opłatę jako "prowizję" za udzielenie kredytu. Kredytobiorca powinien otrzymać informację o dodatkowych kosztach jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej.

Niższe dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania

To nie koniec – przy zakupie nieruchomości trzeba ponieść jeszcze kilka dodatkowych kosztów. Nie są one jednak już tak wysokie jak poprzednie.

Opłaty sądowe

Kolejne dodatkowe wydatki to opłaty sądowe: 200 zł za wpis do księgi wieczystej, wpis hipoteki do księgi wieczystej, 100 zł za założenie księgi wieczystej. Notariusz może także pobrać dodatkową opłatę za odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

Czym jest Bezpieczny kredyt 2 procent? Warunki programu, okres spłaty, kwota kredytu

