Jak zameldować się na pobyt stały? Instrukcja krok po kroku

Meldunek stały to miejsce stałego zamieszkania i stałego pobytu danego obywatela. Wciąż ma ono dość duże znaczenie, ponieważ na podstawie meldunków odbywa się np. rekrutacja do szkół podstawowych. Jak zameldować się na pobyt stały lub czasowy? Okazuje się, że można zrobić to wygodnie w internecie.

Po co trzeba się meldować?

Meldunek stały to stałe miejsce zamieszkania obywatela. Odgrywa rolę wyłącznie ewidencyjną, ale w PRL-u pełniło znacznie ważniejszą funkcję. Dziś na podstawie miejsca zamieszkania określa się rejony szkół publicznych czy okręgów wyborczych. Jest to również ważne dla obcokrajowców – zgodnie z prawem cudzoziemcy, którzy chcą przebywać w Polsce dłużej niż przez trzy miesiące, powinni złożyć dokumenty o meldunek stały.

Jak zameldować się na pobyt stały?

Wniosek o meldunek stały można złożyć online przez profil zaufany. Trzeba posiadać przy tym dokument poświadczający dane miejsce zamieszkania (np. umowę najmu czy odpis z księgi wieczystej). W przypadku braku takich dokumentów należy do wniosku dołączyć oświadczenie osoby lub podmiotu posiadającego prawa do nieruchomości, potwierdzające Twój pobyt albo dokument. który potwierdza tytuł prawny tej osoby lub podmiotu do nieruchomości, której dotyczy sprawa.

Wszystkich formalności można dopełnić na stronie GOV.pl. Trzeba tam wybrać sekcję „Meldunek i wybory”, zalogować się przez profil zaufany, a następnie zameldować się i podpisać wniosek podpisem zaufanym. I to już wszystko.

