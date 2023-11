Nie przedłużyłeś profilu zaufanego? Wyjaśniamy, jak założyć nowy

Za pomocą profilu zaufanego można logować się do usług publicznych i składać podpis zaufany. Dla wielu osób to już podstawowy sposób kontaktowania się z instytucjami publicznymi, więc utrata dostępu do usługi spowoduje sporo problemów z załatwianiem różnych spraw, np. złożeniem wniosku o świadczenia, wyrobieniem karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, złożeniem wniosku o dowód osobisty.

31 października wygasły profile zaufane ponad 5,5 mln osób. Nie wszyscy w porę przedłużyli swój dostęp.

Jak odblokować dostęp do profilu zaufanego

Kto nie przedłużył ważności profilu zaufanego, wciąż ma możliwość odzyskania dostępu do niego. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, w jaki sposób to zrobić.

„Zaloguj się na swoje konto i w zakładce Załóż nowy profil zaufany wybierz jedną z opcji – lub " – instruuje resort.

Jeśli użytkownik nie ma konta lub nie może się na nie zalogować, trzeba wejść stronę pz.gov.pl, użyć przycisku "Zarejestruj się" i wybrać jedną z dostępnych tam opcji potwierdzenia tożsamości. Można to zrobić za pomocą:

bankowości elektronicznej,

wideo weryfikacji,

wykorzystania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną,

potwierdzenie tożsamości w jednej z placówek, m.in. w oddziałach w ZUS, urzędach gmin i urzędach skarbowych.

Po potwierdzeniu profilu można już z niego korzystać.

W razie pytań lub problemów z założeniem konta lub nowego profilu zaufanego można skorzystać z centrum pomocy poprzez adres mailowy [email protected] lub dzwoniąc na numer +48(42)253 54 50 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00.

Profil zaufany jest ważny przez trzy lata. W czasie pandemii jego ważność była przedłużana automatycznie, ale od teraz trzeba to robić samodzielnie. W kolejnych latach trzeba będzie powtarzać tę procedurę.

