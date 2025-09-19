Wypadek przy pracy czy w drodze do niej? Różnice, które decydują o świadczeniach

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie – w zakładzie pracy, na delegacji czy w drodze między domem a miejscem zatrudnienia. Choć oba zdarzenia mogą wydawać się podobne, prawo wyraźnie rozróżnia wypadek przy pracy od wypadku w drodze do pracy, a ta różnica decyduje o rodzaju i wysokości świadczeń.

Wypadek przy pracy

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną i związane z wykonywaną pracą. Może ono nastąpić na terenie firmy, ale także podczas podróży służbowej. Z kolei wypadek w drodze do pracy lub z pracy to zdarzenie, które ma miejsce w trakcie najkrótszej, nieprzerwanej i racjonalnej trasy między miejscem zamieszkania a zakładem pracy.

Osoba poszkodowana w wypadku przy pracy ma prawo do szerokiego katalogu świadczeń z ZUS. Należą do nich m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu czy renta powypadkowa. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od stopnia uszczerbku – od 1 kwietnia 2025 r. wynosi 1636 zł za każdy procent. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji to 28 636 zł, a w razie śmierci pracownika – nawet 147 271 zł dla małżonka lub dziecka.

Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy daje znacznie mniej uprawnień. Poszkodowanemu przysługuje jedynie zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz świadczenie rehabilitacyjne. Nie ma możliwości otrzymania jednorazowego odszkodowania czy renty powypadkowej z ZUS. Tego typu świadczenia mogą być jednak wypłacone z polis grupowych lub prywatnych ubezpieczeń NNW.

Odpowiedzialność pracodawcy pojawia się wtedy, gdy do wypadku przy pracy doszło z jego winy – np. wskutek zaniedbań w zakresie BHP czy braku odpowiednich zabezpieczeń. W takim przypadku poszkodowany może ubiegać się o dodatkowe roszczenia cywilne, takie jak zadośćuczynienie, odszkodowanie za utracone zarobki, zwrot kosztów leczenia czy renta wyrównawcza.

Kluczowa w dochodzeniu świadczeń jest dokumentacja. Należy gromadzić całą dokumentację medyczną, wyniki badań, opinie lekarskie, a także rachunki za leczenie, rehabilitację czy dojazdy. To właśnie od rzetelnych dowodów zależy skuteczność ubiegania się o pełne świadczenia.

Podsumowując – tylko wypadek przy pracy daje prawo do odszkodowania z ZUS i ewentualnych roszczeń wobec pracodawcy. W przypadku wypadku w drodze do pracy świadczenia ograniczają się do zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego tak istotne jest prawidłowe zakwalifikowanie zdarzenia oraz zadbanie o niezbędną dokumentację.

