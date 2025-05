Wakacje z bonusem. Oto jak dostać pieniądze od pracodawcy

Niektóre zakłady pracy oferują swoim pracownikom dodatkowe wsparcie finansowe na wypoczynek. Tak zwane „wczasy pod gruszą” to forma dofinansowania do urlopu, która może wynieść nawet ponad 3 000 zł. Aby je otrzymać, muszą zostać spełnione konkretne warunki – zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Wniosek o dopłatę

Świadczenie to przysługuje wyłącznie w firmach, które utworzyły Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). To z niego finansowane są wczasy pod gruszą. Wniosek o dopłatę może złożyć każdy zatrudniony, o ile pracodawca prowadzi fundusz i przewidział taką możliwość w wewnętrznych przepisach.

Wsparcie urlopowe nie jest uzależnione od wysokości zarobków, doświadczenia zawodowego czy kwalifikacji. ZFŚS ma przede wszystkim poprawiać jakość życia pracowników i ich rodzin. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie spokojnego wypoczynku bez nadmiernego obciążenia domowego budżetu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby móc otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze – pracodawca musi być zobowiązany do tworzenia ZFŚS, co dotyczy firm zatrudniających minimum 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 1 stycznia danego roku. Po drugie – pracownik powinien skorzystać w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych bez przerwy.

W 2025 roku maksymalna kwota świadczenia urlopowego wynosi 2 723,40 zł. Wyjątkiem są osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – dla nich przewidziano dopłatę przekraczającą 3 000 zł.

Świadczenie jest wypłacane jednorazowo i nie później niż w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu. Choć nie jest to standardowy składnik wynagrodzenia, stanowi atrakcyjny dodatek, z którego mogą skorzystać ci, których zakład pracy spełnia wymogi formalne.

