Wolność finansowa – co to jest i jak ją osiągnąć?

Co to jest wolność finansowa?

Wiele osób błędnie rozumie pojęcie wolności finansowej. Często mylą oni prawdziwe znaczenie z usamodzielnieniem się finansowym po wyprowadzce z domu rodzinnego czy z ekonomiczną niezależnością każdego z partnerów czy małżonków. Mimo wszystko nawet w takich przypadkach pozostaje wciąż zależność finansowa względem pracodawcy. W końcu to od niego zależy, w jakiej kwocie będzie wypłacać wynagrodzenie i czy będzie to robił terminowo, czy raczej z opóźnieniem i w kilku częściach. Od pracodawcy zależy również, czy nie zwolni swojego pracownika lub czy nie ogłosi upadłości zakładu pracy.

Czym w takim razie jest prawdziwa wolność finansowa? Jest to sytuacja, kiedy osoba ma środki, żeby pokryć wszystkie comiesięczne koszty utrzymania, a przy tym nie musi poświęcać się systematycznej pracy czy aktywnym działaniom zarobkowym.Z czego zatem ma się utrzymywać? Środki pochodzą zazwyczaj z wypracowanego dochodu pasywnego, który przynosi regularne zyski. Co ważne, są one zazwyczaj znacznie wyższe niż comiesięczne zobowiązania i wydatki.

W jaki sposób można osiągnąć wolność finansową?

Definicja słownikowa głosi, że wolność finansowa jest wtedy, kiedy dochody pasywne z inwestycji oraz aktywów (czyli nie z aktywnej, systematycznej pracy zarobkowej) są większe niż comiesięczne wydatki konieczne do utrzymania się. Oznacza to tyle, że co miesiąc na konto powinno wpływać co najmniej tyle pieniędzy, ile należy wydać na pokrycie wszystkich koniecznych wydatków, a nawet znacznie więcej. Wypracowanie takiej sytuacji finansowej jest tak naprawdę możliwe dla każdego z nas, ale najpierw trzeba zastanowić się, co można zrobić, by taki stan osiągnąć.

Warto też podkreślić różnicę między zamożnością a wolnością finansową. Osoba zamożna również może mieć znacznie więcej comiesięcznych dochodów, niż potrzebuje na utrzymanie, ale mogą one być wynikiem systematycznej pracy. W przypadku osoby wolnej finansowo tej regularnej pracy na rzecz pracodawcy bądź własnego interesu nie ma. Jednakże posiadanie własnej działalności gospodarczej jak najbardziej może być jednym ze sposobów na wypracowanie własnej wolności finansowej.

Czy własna działalność gospodarcza może zapewnić wolność finansową?

Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca! W jaki sposób prowadzenie własnego przedsiębiorstwa może przyczynić się do wolności finansowej? Istnieją dwie możliwości:

Mądre prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa przez dłuższy czas mogą pozwolić na sytuację, kiedy przedsiębiorca zatrudni wykwalifikowane osoby, których zadaniem będzie zarządzanie firmą. W takiej sytuacji sam przedsiębiorca nie będzie musiał spędzać wszystkich dni w pracy, a mimo to będzie i tak czerpał wysokie zyski, dzięki którym może jeszcze bardziej powiększyć swój kapitał. Inną możliwością na osiągnięcie wolności finansowej w przypadku przedsiębiorcy posiadającego dobrze prosperującą firmę jest odsprzedanie jej akcji bądź udziałów.

Powyższe przykłady opisują oczywiście sposoby na osiągnięcie wolności finansowej w przypadku przedsiębiorców, ale jest to także możliwe w przypadku osób pracujących na etacie, które poczynią mniejsze, ale systematyczne działania. Co ważne, wolność finansowa oznacza opłacanie z dochodów pasywnych wszystkich comiesięcznych kosztów utrzymania, a te dla każdego mogą być odmienne. W końcu każdy z nas ma inne potrzeby, wydatki i marzenia.

Wolność finansowa a zawód

Bez względu na to, czy wolność finansową zamierza osiągnąć przedsiębiorca z własną działalnością gospodarczą czy też pracownik zatrudniony na etacie jedno jest pewne – osoba ta musi być przedsiębiorcza. Dzięki takiej cesze, będzie chętnie realizowała wszelkie kroki, by stale zwiększać swoje kompetencje i próbować zwiększyć swój wyjściowy kapitał. To właśnie osoba przedsiębiorcza będzie w stanie zainwestować w pewną inwestycję zgromadzone na przestrzeni lat oszczędności, by z czasem odebrać wpłatę z nawiązką.

Jaki zawód będzie zatem odpowiedni, by z czasem wypracować sobie wolność finansową? Taką możliwość daje branża marketingu sieciowego i przyłączenie się do firmy network marketingowej na zasadzie franczyzy. Budowanie sieci partnerów na przestrzeni lat pozwala z czasem zacząć czerpać spore zyski nie tylko z własnych zasięgów i sprzedaży, ale też z dochodów swoich partnerów.

Kim jest freelancer?

Szansę na zbudowanie własnej wolności finansowej i niezależności dają również wszystkie te branże, które pozwalają współpracować na zasadzie freelancingu. Osoby na takich stanowiskach same wybierają sobie zleceniodawców dla których pracują, dzięki czemu wyznaczają wysokość wynagrodzenia, miejsce pracy czy zakres obowiązków. Freelancerzy zazwyczaj pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, co często przypomina zwyczajną pracę na etacie, ale zakładają też własne działalności, by dzięki temu świadczyć swoje usługi w ramach kontraktu B2B.

Zawodów, które pozwalają na taką pracę jest naprawdę dużo – można być copywriterem, tłumaczem, dziennikarzem czy szkoleniowcem. Warto w tym momencie zauważyć, że zdecydowanie lepiej finansowo opłaca się freelancerom założyć własną firmę, by tym samym stale wydłużać listę swoich klientów i coraz bardziej się rozwijać. Według regularnie prowadzonych statystyk, przedsiębiorczy freelancerzy osiągają zarobki wynoszące nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, co bez większych trudności pozwala na osiągnięcie wolności finansowej.

