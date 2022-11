Jak znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy w Trójmieście?

Dzisiejszy rynek zatrudnienia charakteryzuje to, że jest on dużo korzystniejszy dla samych pracowników, niż pracodawców. Oznacza to, że przedsiębiorcy borykają się z brakami w kadrach i mają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Na ogół to pracownik dyktuje warunki. Społeczeństwo się starzeje, ubywa osób w wieku produkcyjnym, a młodzi często wybierają emigrację zarobkową lub nieadekwatne kierunki kształcenia, rozmijając się z realiami rynku pracy.

Jeszcze do niedawna sytuację m.in. w polskiej branży technicznej ratowali pracownicy z Ukrainy, ale większość z nich wróciła do swojego kraju. Notujemy napływ innej kategorii pracowników — głównie kobiet oraz pozostałych osób, które nie mogą walczyć w wojnie toczącej się za naszą wschodnią granicą. Trendy te obecne są również na rynku pracy w Trójmieście, jak i w okolicach metropolii. Wszystko to sprawia, że pracodawcy muszą szukać coraz to nowych sposobów na znalezienie, przyciągniecie i zatrzymanie cennych pracowników.

Praca dla wszystkich — gdzie szukać szerokiego grona pracowników w Trójmieście?

Praca w Trójmieście teoretycznie dostępna jest dla przedstawicieli każdego zawodu, a zatem zarówno dla specjalistów, kadr zarządzających, jak i juniorów czy osób bez konkretnego wykształcenia, uprawnień oraz umiejętności twardych lub miękkich. Jedynie w Gdyni i Sopocie brak ofert pracy może dotknąć:



architektów i urbanistów,

ekonomistów,

filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców,

inżynierów mechaników,

plastyków, dekoratorów wnętrz i konserwatorów zabytków,

pracowników biur podróży i obsługi turystycznej.

Lokalni pracodawcy stwarzają jednak dopasowane miejsca pracy dla tych osób w Gdańsku. Aby dotrzeć do największej liczby potencjalnych pracowników, warto skorzystać ze wszelkich dostępnych kanałów przekazania swoich ofert pracy.

Najpowszechniejszy jest oczywiście Internet. Dobrze, jeśli ogłoszenia pojawią się w każdym możliwym serwisie pracy, na stronach firmowych, a także w elektronicznych wydaniach lokalnych portali informacyjnych.

Usługi pośrednictwa pracy i oferta stażowa

Nie warto rezygnować także ze współpracy z urzędami. W Trójmieście każdy przedsiębiorca może zostawić swoją ofertę m.in. w Gdańskim Urzędzie Pracy (ul. Lastadia 41) i Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni (ul. Hugo Kołłątaja 8). Usługi pośrednictwa pracy świadczą również prywatne agencje.

Bardzo dobrym pomysłem jest także aktywny udział w lokalnych targach pracy oraz figurowanie w bazie uczelnianych biur karier i miejsc przyjaznych dla uczniów szkół branżowych. Cenieni pracownicy wielu firm bardzo często byli najpierw stażystami w danych przedsiębiorstwach. Oferowanie atrakcyjnych programów praktyk i szkoleń dla osób młodych to sposób, który zaprocentuje w późniejszych sytuacjach poszukiwania stałych i odpowiednio doświadczonych pracowników.

Reklama i system poleceń pracowniczych

Skuteczne poszukiwanie wyspecjalizowanych kandydatów wymaga dysponowania specjalnym budżetem, przeznaczanym właśnie na takie cele. Może zdarzyć się, że znajdziemy odpowiednich pracowników dopiero, jeśli, na przykład, zainwestujemy w rozreklamowanie naszych procesów rekrutacyjnych za pomocą bilbordów, spotów w radiu, telewizji czy Internecie.

Nikt tak nie zachęci innych do podjęcia zatrudnienia w naszej firmie, jak sami zadowoleni podwładni. Dlatego ostatnimi czasy wielu pracodawców wprowadza różne programy polecające. Jeśli pracownik poleci kandydata gotowego do zatrudnienia, może liczyć na bonus finansowy, a jeśli nowozatrudniona osoba się sprawdzi, również ona otrzyma stosowną premię.

Dobry pracodawca z Trójmiasta zawsze znajdzie odpowiednich kandydatów

Jednak nic tak nie przyciągnie odpowiednich kandydatów, jak kwestie od zawsze najważniejsze dla każdego pracownika, czyli m.in.



naprawdę atrakcyjne wynagrodzenie,

miła atmosfera w pracy,

dobre stosunki z kadrą zarządzającą,

jasny i klarowny system przyznawania wynagrodzeń,

adekwatny zakres obowiązków,

realne możliwości rozwoju,

systemy rzetelnych szkoleń,

poczucie wsparcia ze strony innych współpracowników.

Warto także przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów prawidłowo skonstruowanymi ogłoszeniami. To, co było modne jeszcze kilka lat temu, dziś może się nie sprawdzić. Sformułowania typu “praca w młodym i dynamicznym zespole”, czy benefit w postaci “owocowych czwartków” budzą dzisiaj jedynie śmiech. Ważne są jasne widełki wynagrodzenia, aby pracownik wiedział, jakim budżetem dysponuje firma. Pomaga także klarowny, a nie enigmatyczny zakres obowiązków.

Przyciągające benefity i skuteczny employer branding

W sytuacji przeciągających się i nieskutecznych rekrutacji warto wprowadzić również atrakcyjne benefity pracownicze. Prywatna opieka medyczna, praca zdalna czy karnety sportowe to dzisiaj standard w wielu branżach i na takie przywileje nie przyciągniemy żadnego kandydata. Co innego w przypadku czterodniowego tygodnia pracy czy, na przykład pakietu, który zadba kompleksowo o sferę zdrowia psychicznego każdego pracownika.

Bardzo mało firm w Polsce podejmuje także konkretne działania z obszaru employer brandingu, czyli pola mającego na celu zbudować wizerunek firmy, jako miejsca, w którym naprawdę warto pracować, w którym każdy wręcz chciałby pracować. “Pracodawca z wyboru”, czy też “wymarzony pracodawca” w danej branży nigdy nie będzie miał problemu ze znalezieniem odpowiednich kandydatów.

Czytaj też:

Jak wygląda rynek pracy w Olsztynie?



Czytaj też:

Inflacja a rynek ofert pracy w Polsce