Planety pozwalają słońcom „ćwiczyć, by zachować młodość”. Zaskakujące odkrycie

Każdy wie, że sport to zdrowie. Jednak gdy jest się ogromną kulą ognia o temperaturze nawet 50 000 Kelwinów… nieco trudniej jest iść na siłownie. Jak się okazuje, nawet podróżujące w kosmicznej próżni gwizdy wydają się jednak na swój sposób „ćwiczyć”. Jak to możliwe?

Planety pozwalają słońcom „ćwiczyć”

Nowe odkrycia naukowców sugerują, że gwiazdy i planety możnaby porównać do rodziców i dzieci. Te mniejsze zachęcają/zmuszają większe do aktywności, co pozwala im na dłużej zachować sprawność.

Astronomiowie zbadali kilka systemów planetarnych, gdzie centralną gwiazdę okrąża kilka „gorących Jowiszów”. To ogromne gazowe giganty, podobne wielkością do Jowisza – największej planety Układu Słonecznego.

Obserwowane planety krążą bardzo blisko swojej gwiazdy – odległość jest mniejsza, niż ta od Merkurego do Słońca. Tak duże zbliżenie sprawia, że siły grawitacyjne Jowiszów wpływają na centralną gwiazdę. Odpowiednik Słońca w tych układach jest ciągnięty grawitacją, przez co… szybciej obraca się wokół własnej osi.

To właśnie „ćwiczenia gwiazd”. Szybsza rotacja olbrzymów sprawia, że w obserwacji da się wykryć charakterystyczne zmiany promieniowania rentgenowskiego, charakterystycznego dla gwiazd dużo młodszych, niż wynikałoby to z wieku zaobserwowanych gwiazd.

Wspólne badanie NASA i ESA

Naukowcy już wcześniej podejrzewali, że taki fenomen może istnieć we Wszechświecie. Jednak dopiero po żmudnej pracy i długotrwałej obserwacji prowadzonej w NASA Chandra X-ray Observatory i przez teleskop Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) XMM-Newton udało się zebrać materiał niezbędny do podparcia tezy badaczy.

– W badaniach medycznych często potrzeba wielu pacjentów, by być pewnym efektów nowego leku. Podobnie bywa też w astronomii. Teraz wiemy jednak, że gorące Jowisze faktycznie sprawiają, że ich gwiazdy zachowują się tak, jak gdyby były młodsze – potwierdza Nikoleta Ilic, szefowa zespołu badawczego z Instytutu Astrofizyki Leibniza w Poczdamie.

