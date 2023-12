Cyberpunk 2077 z wielkim sukcesem. Polska gra na liście światowych bestsellerów platformy Steam

Końcówka roku to w branży elektronicznej rozrywki okres najróżniejszych podsumowań, przede wszystkim plebiscytów na najlepszą grę, film, serial czy album muzyczny, a także klasycznych rankingów układanych na podstawie liczby sprzedanych egzemplarzy danego produktu.

Cyberpunk 2077 bestsellerem na Steamie

W kategorii najbardziej dochodowych gier komputerowych na platformie sprzedażowej Steam triumfuje w 2023 roku m.in. gra Cyberpunk 2077, czyli produkcja polskiego studia deweloperskiego CD Projekt Red, która jest naszym czołowym towarem eksportowym i jednym z najlepszych tytułów w swojej, bardzo prestiżowej dziś, kategorii.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wielkie podsumowanie tego, co przez ostatnie 12 miesięcy działo się na Steamie, zostało przygotowane w kilku różnych kategoriach, niemniej tą najważniejszą i najbardziej prestiżową jest właśnie lista bestsellerów.

Dodatek „Widmo wolności” tchnął nowe życie w Cyberpunka

Dzięki licznym poprawkom, które programiści z CD Projekt Red wprowadzili do Cyberpunka 2077, gra jest obecnie dużo bardziej grywalna niż miało to miejsce w dniu jej premiery. Ponadto w tym roku dodano do gry naprawdę świetnie zrealizowany dodatek „Widmo wolności” (z ang. „Phantom Pain” fabularny z udziałem aktora Idrisa Elby, który rzucił na polską grę zupełnie nowe światło i sprawił, że wreszcie spotkała się ona z powszechnym pozytywnym odbiorem na świecie.

A to przełożyło się właśnie na wyniki sprzedaży i pozwoliło Cyberpunkowi zadebiutować na liście bestsellerów Steam 2023. Na tzw. platynowej liście znalazło się w sumie 12 tytułów, które zostały podane do ogłoszone w losowej kolejności.

Bestsellery Steam 2023

Cyperpunk 2077

Sons of the Forest

Call of Duty Modern Warfare III

Apex Legends

Hogwarts Legacy

Destiny 2

Baldur's Gate III

Counter-Strike 2

DOTA 2

Lost Ark

Starfield

PUBG

