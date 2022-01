Facebook zbudował superkomputer do sztucznej inteligencji

Meta ogłosiła rozpoczęcie projektu AI Research Super Cluster (RSC), czyli superkomputera do sztucznej inteligencji. Budowa komputera trwała dwa lata. RSC ma pomóc Facebookowi w automatycznej moderacji treści i usuwaniu niechcianych i niebezpiecznych treści, zdjęć i filmów.

Na razie algorytmy sztucznej inteligencji, które wypełniają tę rolę w Facebooku, muszą zostać nauczone, co mają usuwać, na tysiącach przykładów. Ogłoszona niedawno przez Facebooka nowa strategia ma sprawić, że algorytmy będą w stanie same ocenić treści postów i filmów bez potrzeby wcześniejszego ich trenowania. Facebookowa sztuczna inteligencja będzie w stanie zrozumieć kontekst wypowiedzi i wykryć nowe, niebezpieczne trendy, zanim zostaną pokazane użytkownikom portalu.

Największy na świecie superkomputer do AI będzie pracował dla Facebooka

Według głównego inżyniera Shubho Sengupty superkomputer Facebooka jest porównywalny w mocy obliczeniowej do superkomputera Perlmutter należącego do Narodowego Centrum Badań Naukowych nad Energią, który obecnie jest klasyfikowany jako piąty najpotężniejszy superkomputer świata. To jednak nie koniec prac na superkompouterem Facebooka. W ciągu następnych lat jego moc ma zostać zwiększona trzykrotnie, co według głównego inżyniera uczyni go najmocniejszym superkomputerem do sztucznej inteligencji na świecie.

Pierwszym zadaniem superkomputera będzie nauka ludzkich języków, tłumaczenie, odczytywanie kontekstu i formułowanie zdań. Ma to zostać wykorzystane do opracowania wspomnianych algorytmów do automatycznej moderacji. Później superkomputer ma posłużyć do budowania zapowiadanego przez Marka Zuckerberga Metaversum.

