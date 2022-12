AI rozwiąże puste półki i pomoże ratownikom. Amazon tłumaczy swoje nowości

W tym roku Wprost.pl miał okazje na żywo uczestniczyć w wydarzeniu AWS re:Invent w Las Vegas, czyli największym evencie w roku dotyczącym infrastruktury chmurowej Amazona.

Nowości ogłoszonych przez firmę jest tak wiele, że trudno ogarnąć je wszystkie umysłem – zwłaszcza gdy nie jest się architektem chmury obliczeniowej. Na szczęście na parę naszych pytań zgodził się odpowiedzieć Tomasz Stachlewski, dyrektor ds. technologii w Amazon Web Services w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Specjalista zwraca naszą uwagę na najważniejsze ogłoszenia i podkreśla jak nowości AI od AWS mogłyby pomóc m.in. z kryzysem cukrowym w polskich sklepach czy wspomagać ratowników TOPR-u szukających zagubionych turystów.

Krzysztof Sobiepan, Wprost.pl: Właśnie zakończył się ostatni keynote na AWS re:Invent. Znamy już wszystkie nowości chmurowe Amazona. Jakie są twoje top 3?

Tomasz Stachlewski, AWS: Re:Invent to technologiczny worek Świętego Mikołaja – dziesiątki, jeśli nie setki nowości, które definiują technologię i biznes jakie znamy, na kolejne miesiące i lata, zatem ciężko zdecydować się, które 3 są najciekawsze, ale spróbujmy.

Po pierwsze Amazon DataZone – czyli narzędzie do wspierania firm i organizacji w udostępnianiu, wyszukiwaniu i odkrywaniu danych zgromadzonych w różnych zakamarkach tych firm. Firmy te często potrafią już gromadzić duże ilości danych, ale wciąż pozostaje dla nich często wyzwaniem, aby w sposób bezpieczny i sprawny udostępniać je dla pracowników i wyciągać z nich biznesowe wnioski. Narzędzie to ma na celu rozwiązać ten problem i udostępnić ujednolicony portal do wyszukiwania i dostępu do danych firmowych.

Innym ogłoszeniem, które zapadło mi w pamięć jest AWS Wickr, czyli usługa komunikacyjna o bardzo restrykcyjnych standardach bezpieczeństwa i prywatności. Jest to o tyle istotne, że żyjemy w globalnej wiosce, gdzie komunikacja internetowa stała się podstawowym medium komunikacyjnym – a wybór odpowiedniego narzędzia stał się kluczowy do realizacji potrzeb firmowych i organizacyjnych. Warto zauważyć, że w samym AWS, funkcjonowało już wcześniej jedno narzędzie komunikacyjne Amazon Chime, ale Wickr ma zaspokoić potrzeby dla nawet najbardziej poufnych rozmów czy dyskusji.

Wiele firm jest niezwykle wyczulonych pod względem bezpieczeństwa i sygnalizowano nam potrzebę posiadania platformy komunikacyjnej o wysokim stopniu zabezpieczeń. Nasz nowy komunikator wyposażyliśmy m.in. w szyfrowanie end-to-end, które daje pewność tajności danych nawet w wypadku ich przechwycenia.

Numerem trzy jest skupienie AWS na trzecim wymiarze. Symulacje 3D i nowe funkcje dotyczące przestrzeni trójwymiarowej, autentycznie przecierają nowe szlaki i są przyszłością dla wielu gałęzi biznesowych.

Obecnie gromadzenie i przechowywanie ogromnej ilości danych nie jest problemem – zwłaszcza dzięki chmurze. Teraz wąskim gardłem staje się analiza danych i wyciągnie z nich istotnych wniosków i zapewnianie przydatnych funkcji. AWS SimSpace Weaver to narzędzie, która pozwala tworzyć rozległe światy symulacji o zwiększonym poziomie złożoności i skali, i badać wpływ i zależności milionów obiektów na siebie. Przykładem może być tutaj np. odpowiednie projektowanie budynków czy stadionów. Symulacja dostatecznej ilości obiektów (ludzi i elementów stałych) pozwala lepiej je projektować, zwłaszcza w kontekście rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych.

Dr Vogels mówił też o symulacji na poziomie kwantowym, co brzmi bardzo interesująco. Czemu jest to przyszłość informatyki?

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka wyjątkowo interesujących technologii, część wciąż pozostająca dopiero w początkowych etapach rozwoju, ale potencjalnie niosące niesamowite możliwości na przyszłość. Jedną z nich są właśnie obliczenia i komputery kwantowe.

W chwili obecnej, wydaje się, że przed technologią kwantową nie będziemy w stanie uciec i zmieni ona szereg gałęzi gospodarki i naszego życia w niedalekiej przyszłości. To przyszłość IT otwierająca nowe horyzonty możliwości i zastosowań informatyki – przyszłość, która jednak pozostaje niedostępna dla zwykłych firm z uwagi na bardzo duży próg wejścia i testowania tej technologii.

Możliwości obliczeń kwantowych do symulacji bardziej złożonych cząstek i oddziaływań pomiędzy nimi może przykładowo zmienić sposób, w jaki tworzymy nowe leki. Szacuje się, że technologie kwantowe przyśpieszą stworzenie szeregu leków na wiele chorób, które do tej pory były dla nas nieuleczalne. Ta gałąź informatyki już teraz staje się fundamentem i istotnym kierunkiem rozwoju dla wielu firm farmaceutycznych.

Ale komputery kwanotwe to przecież niesamowicie drogie maszyny. Jak zdobyć te nowe horyzonty, gdy brakuje sprzętu?

To bardzo ważne pytanie. Jak wprowadzać tę nową technologię, tworzyć innowacje, jeśli dostęp do komputerów kwantowych jest tak ograniczony? Budowa czy też zakup maszyny do obliczeń kwantowych to bowiem inwestycja na poziomie milionów dolarów. Nic więc dziwnego, że do tej pory obszar ten był ograniczony tylko dla nielicznych. Aż pojawiła się chmura…

Dotychczas technologia kwantowa była więc dostępna tylko dla nielicznych, ale AWS postanowił to zmienić. Dostęp do komputerów kwantowych pojawił się w AWS już jakiś czas temu, w ramach usługi Amazon Bracket. Dr Vogels zwrócił dziś uwagę, jak ważny jest powszechny dostęp do technologii kwantowej na potrzeby coraz bardziej skomplikowanych symulacji, dostępnych dla każdej firmy i podmiotu, które tego potrzebują.

W tym roku jeszcze bardziej demokratyzujemy dostęp do komputerów kwantowych. Obecnie jak najwięcej korporacji, uczelni, mniejszych firm i startupów musi się nauczyć korzystać z technologii kwantowej, by zapoczątkować zupełnie nowy rozdział w historii IT.

W Polsce z obliczeń kwantowych w ramach AWS korzystają już 2 podmioty edukacyjne – są to Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Zespół Wydziału Cybernetyki Wojskowej akademii Technicznej w Warszawie. To właśnie dzięki AWS polscy naukowcy dostali dostęp możliwości tworzenia, testowania i przeprowadzania eksperymentów na symulatorach obliczeń kwantowych.

Jednym z ciekawszych ogłoszeń podczas re:Inventu była usługa AWS Supply Chain. Jakbyś ją przedstawił? Czy rzeczywiście sztuczna inteligencja (AI) przejmie zarządzanie całym łańcuchem dostaw?

Tak i nie. W telegraficznym skrócie – usługa Supply Chain opiera się na uczeniu maszynowym (ML) i jest skierowana do wszystkich firm, które borykają się z typowymi problemami dotyczącymi zarządzania ciągłością łańcucha dostaw.

Problemy są podobne od dziesięcioleci. Przykładowo mamy odpowiednio rozmieszczone magazyny, fabryki potrzebują części do tworzenia gotowych urządzeń, sklepy chcą mieć pełne półki. Kluczem jest to, by w każdym potrzebnym miejscu było to, co potrzeba i w odpowiedniej liczbie – ani za dużo, ani za mało.