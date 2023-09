Kosmiczny pociąg nad Polską 27 września. Gdzie wypatrywać Starlinków i ISS?

We wrześniu Elon Musk rozpieszcza fanów obserwacji nocnego nieba, wysyłając w kosmos coraz to nowe satelity Starlink. Te już kolejny raz w tym miesiącu można obserwować w ramach tzw. kosmicznego pociągu, czyli szeregu jednostek rozmieszczających się na orbicie.

Kosmiczny pociąg 27 września – satelity Starlink i w Polsce

Jak informuje serwis Nocne Niebo, przelot satelitów Starlink 27 września rozpocznie się o 19:44 i potrwa nieco ponad 4 minuty, do ok. 19:48. Kosmiczny pociąg poruszać się będzie dość wysoko na niebie, w kierunku wschodnim. Satelity będą już nieco odseparowane, ale tworzący się ze świetlistych punktów „wąż” nadal będzie dobrze widoczny. Sprzyjać ma temu odpowiednia do obserwacji wieczorna pogoda.

Ostatni kosmiczny pociąg rozpoczął się jeszcze w poniedziałek. Wtedy o godzinie 10:48 czasu polskiego z bazy Vandenberg w Kalifornii wystartowała nowa misja Starlink, oznaczona numerem G7-3. Od tego czasu przez parę kolejnych nocy satelity stłoczone w pociągu coraz bardziej oddalają się od siebie na orbicie Ziemi.

ISS widoczne na polskim niebie

To jeszcze nie wszystko, bo 27 września widoczna na niebie będzie również stacja ISS. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wykona dwa przeloty nad Polską, z zachodu na wschód. Pierwszy z nich odbędzie się o 19:16 i wtedy trasa ISS ma przeciąć praktycznie środek nieba.

Drugi przelot będzie już nieco niższy, a wypatrywać stacji będzie można od 20:56. Jak zwykle na wspólne oglądanie wydarzeń na niebie zaprasza wielu entuzjastów i amatorów astronomii. Transmisja będzie prowadzona m.in. na oficjalnym kanale YouTube Nocne Niebo.

Czytaj też:

USA szukają nowej broni kosmicznej. DARPA zbiera pomysłyCzytaj też:

Polskie roboty posprzątają kosmos. „Możemy skończyć z zatrutą orbitą”