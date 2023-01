Zakupy w Lidlu nawet o połowę taniej. Jest na to prosty sposób

Nie wszyscy klienci o tym wiedzą, ale w sklepach Lidl po godzinie 21 zmieniają się ceny niektórych produktów. Produkty, których termin ważności wkrótce upłynie, sprzedawane są nawet o 50 proc. taniej. To akcja „Kupuję, nie marnuję”.

Lidl sprzedaje taniej żywność z krótszym terminem ważności

– We wszystkich naszych sklepach po godzinie 21.00 w ramach akcji „Kupuję, nie marnuję" wybrane artykuły z „Piekarni w sercu Lidla" są sprzedawane o 50 proc. taniej. Codziennie przeceniane są słodkie i słone przekąski, a w soboty przed niedzielami niehandlowymi i w dni przedświąteczne obniżamy cenę chlebów, bułek oraz bagietek. Nasz autorski projekt „Kupuję, nie marnuję" ma na celu wsparcie sprzedaży produktów w pełni wartościowych, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia – informuje Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska, w komunikacie przesłanym serwisowi o2.pl.

Obniżanie ceny produktów, których termin ważności wkrótce upłynie, to nie jedyne działanie, które podejmuje Lidl, by uniknąć wyrzucania żywności. Współpracuje też z bankami żywności o organizacjami dobroczynnymi, np. Caritas Polska.

Tańsze zakupy zmniejszają marnowanie żywności

Sieć chwali się na stronie internetowej, że od marca 2020 roku uratowała przed zmarnowaniem 128 251 kg żywności o łącznej wartości 2 123 320 zł. „Każdego roku 377 tys. ton pomidorów trafia do śmietnika. To tak, jakby zmarnować 90 km2 ziemi uprawnej, 57 mld litrów wody oraz 7 mln godzin pracy. Z kolei patrząc pod kątem emisji, uwalniamy do atmosfery tyle gazów, co 55 tys. aut w ciągu roku – aż 312 tys. ton”.

Czy w innych sieciach również można zrobić wieczorem tańsze zakupy? Część sklepów wystawia żywność z krótkim terminem ważności w specjalnych lodówkach już z samego rana i dokłada towary w ciągu dnia. Takie lodówki znajdziemy m.in. w sklepach Auchan i Netto. Dzięki temu klienci nie muszą chodzić na zakupy na godzinę przed zamknięciem, ale mają znacznie więcej czasu, by kupić przecenione towary.

