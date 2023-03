Te dane pokazują, jak bardzo zdrożały codzienne zakupy. Wzrosty z miesiąca na miesiąc

Sklep znanej ogólnopolskiej sieci sprzedaży detalicznej na warszawskim Mokotowie. Przed wejściem do marketu stoi grupa emerytów, sprawdzając ceny produktów w kilku sklepach. Wcześniej seniorzy zrobili rekonesans w kilku sąsiednich sklepach, na kartkach odręcznie spisali zarówno produkty jak i ceny.

Klienci porównują ceny produktów, później robią zakupy

Po krótkich konsultacjach wszyscy wiedzieli, w którym sklepie należy kupić najtańsze masło, mleko, jajka, olej, mąkę, herbatę czy mięso. Dzięki temu, chodząc od sklepu do sklepu, każda z osób mogła zaoszczędzić kilkanaście złotych. To jedna z popularniejszych ostatnio form szukania oszczędności. A ceny produktów przed Wielkanocą nie hamują. Potwierdzają to zarówno realia jak i statystyki.

W lutym za podstawowe zakupy spożywcze klienci musieli zapłacić o 4,3 proc. więcej niż w styczniu. Średnia cena koszyka zakupowego wyniosła 285,46 zł. To wzrost o blisko 12 zł w ciągu miesiąca. „W skali roku podwyżka sięgnęła już 50 zł, czyli 21 proc”. – tak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy przygotowanego przez ASM Sales Force Agency.

Najbardziej podrożały produkty tłuszczowe

Z raportu wynika, że w lutym za koszyk bazujący na najniższych cenach produktów można było zapłacić 220,48 zł. To więcej o 9,12 zł niż w poprzednim miesiącu. Z kolei kupując produkty w najwyższych cenach, ich koszt wyniósłby 348,47 zł, czyli o 12,15 zł więcej niż w styczniu. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w lutym wyniosła 127,99 zł. Jest ona o 3,03 zł wyższa niż w pierwszym miesiącu tego roku.

Zdaniem autorów badania koszyk minimalny w ujęciu rocznym kosztował w lutym o 21 proc. więcej niż przed rokiem, a koszyk maksymalny był droższy o 14,35 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najbardziej podrożały produkty tłuszczowe (53 proc.), dodatki (38 proc.) oraz chemia domowa i kosmetyki (24 proc.). Najmniejszy wzrost cen dotyczył słodyczy – o 11.97 proc.

W ciągu miesiąca wyższe ceny odnotowano prawie w każdym markecie

Jak wynika z badania prawie w każdej z czternastu sieci handlowej, które były objęte badaniem, ceny w ubiegłym miesiącu były znacznie wyższe niż w styczniu tego roku. Wyjątek stanowił Lidl, gdzie ceny co prawda spadły o 2,29 proc., ale i tak — jak zauważają eksperci — były one wyższe niż w sieci Auchan.

Największe podwyżki dotyczyły sieci Kaufland. W ciągu miesiąca ceny tych samych produktów były wyższe o 24,14 zł (9,23 proc.). Niewiele mniej musieli zapłacić klienci w sklepach sieci Carrefour, gdzie ceny w ciągu miesiąca podskoczyły o 21,22 zł (7,78 proc.). Znacznie wyższe ceny podstawowych produktów odnotowano też w ujęciu rocznym i to we wszystkich analizowanych marketach.

Drożyznę widać zarówno w dyskontach jak i sklepach online. Z analiz wynika, że w sklepach sieci Carrefour ceny w ciągu roku podskoczyły o blisko jedną trzecią (29,37 proc.). Średnia cena koszyka w sklepach tej sieci w lutym była wyższa aż o 66,77 zł niż przed rokiem. Wyższe ceny o blisko jedną czwartą odnotowano w kilku sieciach. W Intermarche wzrost wyniósł 24,57 proc., w Biedronce o 24,53 proc., a w POLO markecie o 24,36 proc.

