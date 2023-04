Najtańszy kredyt gotówkowy 2023. Gdzie najniższe RRSO?

Kredyty gotówkowe różnią się pod wieloma względami. Mają różne RRSO, skutkujące różnymi kwotami do spłaty. Dodatkowo część banków oferuje nam różne korzyści w zamian za wzięcie ich oferty. Dlatego też tak ważne jest sprawdzenie ich przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Pomimo wzrostu stopy referencyjnej, klienci nadal korzystają z takich form pożyczki. Sprawdźmy, gdzie najlepiej wziąć kredyt i nie przejmować się wysokimi opłatami.

Zanim weźmiemy kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to zobowiązanie pieniężne, które będziemy spłacać nawet i latami. Dlatego też przed jego wzięciem należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję. Upewnijmy się, czy dane pieniądze będą nam niezbędne do życia. Zróbmy dokładny kosztorys naszych potrzeb, by wiedzieć, jaki kredyt będzie dla nas najlepszy.

Następnie upewnijmy się, że będziemy wypłacalni. Ustalmy wcześniej, w jakiej wysokości raty jesteśmy w stanie spłacać. Uwzględnijmy do tego również możliwość zmiany wysokości oprocentowania.

Należy pamiętać również o opłatach dodatkowych. Do kredytu doliczane są odsetki i opłaty w postaci ubezpieczenia. Dlatego też przed wzięciem kredytu powinniśmy dokładnie sprawdzić, ile wynosi RRSO i jakie są cenniki kredytowe różnych banków.

Jak działa kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który oferują nam zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe. Powierzają nam określoną sumę pieniędzy na dany okres. W porównaniu z innymi kredytami, ten pozwala nam wydać całą gotówkę na dowolny cel. Nie mamy obowiązku dokumentować naszych wydatków.

Kredyt uzyskać możemy przez podpisanie umowy z bankiem. Firma zobowiązuje się przekazać nam określoną kwotę. My w zamian musimy spłacić ją w całości w ustalonym wcześniej terminie.

Kredyt gotówkowy można wziąć zarówno na kilka miesięcy, jak i na kilka lat. Kwota pożyczki oraz harmonogram spłat ustalany jest indywidualnie z klientem. Może się jednak zdarzyć, że pożyczka nie zostanie nam udzielona ze względu na brak zdolności kredytowych. Zdolności takie wylicza się na podstawie przychodów, wydatków i historii kredytowej.

Najtańszy kredyt gotówkowy 2023

Najtańszy kredyt gotówkowy to taki, który zawiera w sobie najmniej opłat dodatkowych. Ich ilość widoczna jest we wskaźniku RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. W jego wysokość wlicza się wszystkie odsetki, prowizję i usługi dodatkowe, takie jak ubezpieczenie do kredytu.

Wskaźnik RRSO pokazuje nam, ile opłat dodatkowych czeka na nas przy pożyczce z banku. Oprócz niego warto również sprawdzić minimalną i maksymalną kwotę kredytu oraz to, na jak wiele rat możemy rozłożyć interesującą nas kwotę.

Sprawdziliśmy aktualne promocje na kredyty gotówkowe w różnych bankach. W kwietniu 2023 roku najkorzystniejszą opcją stała się oferta z Credit Agricole. Tam RRSO kredytu gotówkowego wynosi zaledwie 12,1 proc. Oprócz tego:

– Bank PEKAO – 12,55 proc.;

– Alior Bank – 12,57 proc.;

– Citi Handlowy – 12,69 proc.;

– BNP Paribas – 16,99 proc.;

– PKO BP – 20,14 proc.;

– Santander – 29,88 proc.

Oprócz tego istnieje kilka interesujących ofert z innych instytucji. Dla przykładu Kasa Stefczyka oferuje pożyczkę z RRSO w wysokości 11,45 procent. Klienci jednak chętniej korzystają z kredytów w banku niż pożyczki w innej instytucji.

Czytaj też:

Dlaczego raty kredytów rosną? „Tutaj nie ma górnej granicy”Czytaj też:

Kurs franka w 2023 roku a spłata kredytu. Czego można się spodziewać?