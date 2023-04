Darmowe wstępy do muzeów w Warszawie. Atrakcje nie tylko na majówkę

Jak wiemy, cenowo to nie jest dobry czas dla nas wszystkich. Inflacja szaleje i często nie możemy pozwolić sobie na zbyt wiele atrakcji w mieście. Jeśli przebywacie w Warszawie, lub zamierzacie udać się do stolicy na majówkę czy inny krótki urlop, powinniście wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z darmowych wstępów do muzeów. Okazuje się, że większość obiektów tego typu przynajmniej raz w tygodniu daje szansę na wejście każdemu i nie sprawdza biletu. Zaskoczeni? Przed wami długa lista. Wybraliśmy kilka najważniejszych miejsc.

Darmowe wstępy do muzeów w Warszawie. Tu za darmo wejdziesz zawsze

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Placówka czynna jest we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 18:00, a w czwartek od 10 do 20.





KRÓLIKARNIA: Możliwość zwiedzania: od wtorku do niedzieli w godzinach 11 – 18, a w czwartki od 11 do 20. W poniedziałki – nieczynne. Wstęp do Parku Rzeźby jest wolny przez cały rok.





CENTRUM NAUKI KOPERNIK, a dokładniej PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA. Wystawa „Patrz: Ziemia", czyli nasza planeta widziana z kosmosu oczami astronautów i urządzeń na orbicie. Zwiedzanie rozpoczynamy na Ziemi, zarządzając start rakiety. Można wejść w godzinach otwarcia obiektu.





GALERIA FOKSAL. Wstęp wolny codziennie między 11 a 17.





Drzwi otwarte w Belwederze: od poniedziałku do piątku o ustalonych godzinach 09:00, 10:30, 12:00, 13:30.

Darmowe wstępy do muzeów w Warszawie. Tylko w wybrane dni tygodnia

Muzeum Narodowe: darmowy wstęp na stałe wystawy we wtorki. W godzinach 10-18.





Zamek Królewski: wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe (środy): Apartament Wielki i Królewski, Obrazy Jana Matejki, Sala Senatorska (do wglądu), Galeria Królewiczowska, Galeria Arcydzieł – w ramach połączonej trasy zwiedzania. Na terenie zamku zobaczymy też i Pałac Pod Blachą: wstęp jest bezpłatny na ekspozycję stałą. W grę wchodzi Apartament Księcia Józefa Poniatowskiego oraz wystawa czasowa Miłość i obowiązek, oraz Powstanie styczniowe 1863. W godzinach 10 -17. Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie Zamku.





Obiekty w Łazienkach Królewskich: Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Stara Oranżeria oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Darmowe zwiedzanie w piątki od 10 do 17.





Pałac w Wilanowie: dni otwarte w czwartki. Godziny są zmienne, dlatego warto sprawdzać na stronie obiektu.





Centrum Sztuki Współczesnej i Zamek Ujazdowski. Darmowe wejście w czwartki od 12 do 20.





Muzeum Powstania Warszawskiego. Darmowe wejście w poniedziałki od 10 do 18.





Muzeum Plakatu: w poniedziałki od 12 do 16.





Stacja Muzeum (muzeum kolejnictwa). Darmowo w poniedziałki od 10 do 18.





Muzeum Ziemi: darmowo we wtorki od 10 do 16.





Muzeum Karykatury: darmowo we wtorki (10:30 – 13, 14 – 17:30).





Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Darmowo w środę od 11 do 20.





Galeria Sztuki Zachęta, czyli Narodowa Galeria Sztuki: darmowo w czwartki od 12 do 20.





Muzeum Wojska Polskiego: w czwartki od 10 do 16.





Muzeum więzienia Pawlak: w czwartki od 10 do 17.





Muzeum Warszawy na Starym Mieście: w czwartki od 10 do 19.





Muzeum Azji i Pacyfiku: w czwartki od 12 do 18.





Muzeum Historii Żydów Polskich Polin: w czwartki od 10 do 18.

Jak sami widzicie, darmowe wejścia do muzeów w Warszawie możliwe są w każdym dniu tygodnia. Wystarczy zapamiętać odpowiednią datę i godzinę, by cieszyć się bezpłatnym zwiedzaniem. Czy wiecie już, które miejsca wybierzecie?

