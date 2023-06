Podsumowanie autozapisu do PPK. Jednoznaczna porażka rządowego programu?

8 mln osób było objętych ponownym automatycznym zapisem do PPK. Na pozostanie w programie pozostało tylko 718 tys. osób. Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego, napisał w artykule opublikowanym w serwisie money.pl, że fakt, że więcej osób woli być poza rządowym programem niż w nim, może być postrzegany jako jego całkowita porażka. Możliwa jest jednak inna perspektywa.

PPK. Ile osób zostanie w programie?

„Patrząc szerzej, zobaczymy, że mimo wszystko jest to spora grupa osób, które w ramach tej formy decydują się budować swój kapitał. Niestety, zaufania do systemu w Polsce nie ma. W związku z tym wprowadzanie takich reform nie jest łatwe i wymaga czasu, to co kluczowe, nie należy prowadzić zmian, które mogłyby zaufanie do systemu podważyć” – przekonuje Sobolewski.

Należy mieć świadomość, że wskazana liczba osób, które pozostały w PPK, nie musi być ostateczna, bo w dowolnym momencie można odstąpić – ale też przystąpić. „Nie spodziewam się jednak, żeby duża grupa nowych przystępujących do PPK miała zrezygnować. Raczej trend będzie odwrotny, co oznacza, że poziom partycypacji będzie rósł. Nie należy się jednak spodziewać szybkiego zwiększania liczby nowych uczestników i uczestniczek programu. PPK, zgodnie z założeniem, jest dobrowolne dla osób zatrudnionych” – uważa Sobolewski.

Ekspert przypomniał, że PPK może stanowić jedno ze źródeł kapitału na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Jest jednak, w przeciwieństwie do emerytury z FUS (ZUS), świadczeniem okresowym, co oznacza, że będzie wypłacane najczęściej przez 10 lat.

„Wszelkie ewentualne zmiany w PPK powinny być przede wszystkim dobrze przemyślane i skonsultowane, a następnie wyjaśnione w ramach szerokiej kampanii społecznej. Biorąc pod uwagę niewielkie zaufanie do systemu w Polsce,nawet relatywnie niewinna zmiana, ale źle skomunikowana, może nadszarpnąć zaufanie do systemu i wprowadzić więcej szkody niż ewentualnych korzyści” – pisze.

Kto wybiera PKK?

Autozapis w PPK odbywa się co 4 lata i dotyczy osób w wieku 18-55 lat, które złożyły rezygnację z udziału w programie. Jest to ułatwienie dla pracowników, którzy by przystąpić do PPK, nie muszę nic robić – pracodawca zapisze ich automatycznie, o ile nie ponowią deklaracji o rezygnacji.

Prawie dwukrotnie chętniej w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczą pracownicy sektora prywatnego (48,1 proc.) niż sektora publicznego (24,9 proc.). Najchętniej do PPK w ramach autozapisu przystąpili pracownicy największych podmiotów – partycypacja w firmach zatrudniających ponad 250 osób to 67 proc.

