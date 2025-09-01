Polacy czują się wykluczeni finansowo? Niepokojące badanie

Financial Wellbeing to globalne, cykliczne badanie, przeprowadzane na wszystkich rynkach, na których działa Grupa IPF (właściciel Provident Polska), którego celem jest zgłębienie postaw konsumentów i ich podejścia do finansów. Z badania wynika, że tylko 38,9 proc. Polaków nigdy nie czuło się wykluczonych finansowo. Główne czynniki, które przyczyniają się do poczucia wykluczenia to niewystarczające zasoby finansowe (21,8 proc.), rosnące ceny towarów i usług (21,7 proc.), a także brak kompetencji finansowych (12,3 proc.).

Brak pieniędzy fłówną przyczyną wykluczenia finansowego

Na poczucie wykluczenia szczególnie narażone są osoby, którym po opłaceniu rachunków nic nie zostaje. Aż 43,2 proc. z nich wskazuje na brak środków jako główną przyczynę poczucia wykluczenia.

Najmłodsi respondenci (18-34 lata) znacznie rzadziej deklarują, że nigdy nie czuli się wykluczeni (28,5 proc.) w porównaniu do osób starszych (28,5 proc. osób w grupie 18-34 lata vs. 48,2 proc. w grupie 55-75 lat). – Brak stabilnych dochodów czy ograniczona oferta dla określonych grup – to czynniki, które utrudniają włączenie finansowe. Przeciwdziałanie wykluczeniu, oprócz działań systemowych, może też obejmować inicjatywy biznesu. Chodzi bowiem nie tylko edukację, ale także tworzenie produktów i usług dopasowanych do potrzeb różnych grup społecznych – komentuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Dwie trzecie badanych (67,5 proc.) Polaków uważa, że wysoki poziom edukacji finansowej skutecznie zapobiega wykluczeniu. Brak kompetencji finansowych, prowadzący do poczucia wykluczenia u 12,3 proc. badanych, częściej dotyczy kobiet (16,2 proc.) niż mężczyzn (8,3 proc.).

– Wiedza finansowa daje poczucie sprawczości. Osoby, które rozumieją mechanizmy finansowe, rzadziej czują się wykluczone i lepiej radzą sobie w sytuacjach kryzysowych. Edukacja w tym zakresie przekłada się na umiejętność świadomego podejmowania decyzji i planowania przyszłości. Z naszego badania wynika, że osoby z mniejszą pewnością siebie w kwestiach finansów częściej czują się wykluczone – mówi Karolina Łuczak.

Badanie zostało zrealizowane przez Kantar Polska metodą CAWI na próbie N=501 dorosłych Polaków, w maju 2025 r.

