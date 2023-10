Polacy odwracają się od gotówki. Najnowsze dany wskazują jasny trend

W Polsce jest już ponad 600 tysięcy terminali płatniczych służących do przeprowadzania płatności bezgotówkowych. Jak wynika z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa, liczba Polaków, którzy nie korzystają z gotówki, ciągle rośnie.

Polacy bezgotówkowi

"1,6 mld transakcji na łączną kwotę blisko 96 mld złotych! Dzięki działaniom prowadzonym przez Fundację Polska Bezgotówkowa oraz jej partnerów, z cyfrowych usług finansowych skorzystało do tej pory już prawie 450 tys. podmiotów gospodarczych, u których zainstalowano ponad 600 tys. terminali płatniczych, w tym ponad 5 tys. terminali w telefonie" – czytamy w komunikacie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Jak wskazano w najnowszym raporcie, już 62 proc. wszystkich transakcji w sklepach i punktach usługowych w Polsce realizowanych jest bezgotówkowo. Wyraźnie wskazuje to więc na trend odchodzenia od gotówki. Należy jednak pamiętać, że są jeszcze branże i dziedziny handlu, gdzie gotówka pozostaje dominującym środkiem płatniczym. Nie można więc popadać w skrajności.

Do „spożywczaka” z kartą lub telefonem

Wyraźnym liderem wśród branż przyjmujących płatności bezgotówkowe, są sklepy detaliczne, czyli m.in. sklepy, w których na co dzień Polacy kupują żywność i produkty pierwszej potrzeby. To do nich najczęściej wybieramy się z kartą, czy telefonem, aby zapłacić BLIK-iem. Obiecującymi sektorami są jednak również usługi. Wzrosty widać w gastronomii, czy branży beauty.

– Liderem wśród wszystkich branż są sklepy spożywcze – z 95,5 mln transakcji na kwotę blisko 3 mld zł, ale bardzo silny rozwój widać również w sektorze sklepów specjalistycznych oraz usług – szczególnie w obszarze beauty, gastronomii czy usług medycznych – wskazała Joanna Erdman, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

