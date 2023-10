Nowa opłata wpłynie na cenę prądu. Jej pojawienie się w rozporządzeniu to zaskoczenie

Od stycznia 2024 roku wzrośnie tzw. opłata kogeneracyjna, czyli jedna ze składowych naszych rachunków za prąd. To zaskoczenie, bo jeszcze kilka tygodni temu nic nie wskazywało na to, że dojdzie tu do niekorzystnych dla konsumentów zmian.

Opłata kogeneracyjna ma na celu wsparcie kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Koszty funkcjonowania wsparcia przeniesione są na wszystkich odbiorców energii elektrycznej proporcjonalnie do ilości pobieranej energii. Opłata kogeneracyjna jest jedną ze stałych pozycji na rachunku za prąd. Co to jest opłata kogeneracyjna? W rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowanym w piątek 20 października napisano, że stawka tej opłaty w 2024 roku wyniesie 6,18 zł za megawatogodzinę (MWh).To oznacza wzrost o ponad złotówkę – z kwoty 4,96 zł obowiązującej w tym roku. To duża zmiana w stosunku do brzmienia wrześniowego rozporządzenia, które o dodatkowej opłacie milczało. W rozporządzeniu z września napisano, że „w celu ochrony odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem rachunków za energię elektryczną podjęto działania w celu ustalenia poziomu stawki opłaty kogeneracyjnej na 2024 r. na takim poziomie, który nie będzie powodować wzrostu średniej ceny energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę prognozowany stan środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej na dzień 31 grudnia 2023 r. proponuje się ustalenie opłaty kogeneracyjnej na poziomie roku 2023 tj.: 4,96 zł/MWh (uwzględniając ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców energochłonnych)”. Mimo to po kilku tygodniach zapadła decyzja o podwyżce. W Ocenie Skutków Regulacji czytamy, że oznaczać to będzie „średnie obciążenie w wysokości ok. 18,53 zł/rok/gospodarstwo domowe. Wzrost wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej zostanie skompensowany zmianą wysokości stawki opłaty OZE” – przy założeniu zużycia prądu na poziomie 3 MWh/rok." Czytaj też:

Cios w budżety Polaków? Opozycja musi znaleźć plan na zamrożenie cen energiiCzytaj też:

Czeka nas energetyczny armagedon. Ceny prądu wzrosną nawet o 70 proc.