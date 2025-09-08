Ostatnia szansa na 28 tys. zł. Zostały dwa miesiące na wnioski

Polacy wciąż mogą skorzystać z programu „Mój Prąd 6.0”, ale czasu jest coraz mniej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że nabór wniosków potrwa jedynie do 31 października 2025 r., a budżet – 1,8 mld zł – został już wykorzystany w ponad 80 proc. To oznacza, że zarówno termin, jak i środki finansowe mogą zakończyć się szybciej, niż zakłada harmonogram.

Dla kogo dopłaty?

„Mój Prąd” to program skierowany do prosumentów, czyli osób produkujących energię na własne potrzeby. Głównym celem jest zwiększenie wykorzystania fotowoltaiki oraz promowanie autokonsumpcji. Dlatego dotacje obejmują nie tylko instalacje PV, ale również magazyny energii i ciepła.

Łączna kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 28 tys. zł i pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji:

mikroinstalacja fotowoltaiczna – do 7 tys. zł, jeśli projekt obejmuje magazyn energii lub ciepła; do 6 tys. zł, jeśli nie obejmuje magazynów (dla instalacji zgłoszonych do 31 lipca 2024 r.),

– do 7 tys. zł, jeśli projekt obejmuje magazyn energii lub ciepła; do 6 tys. zł, jeśli nie obejmuje magazynów (dla instalacji zgłoszonych do 31 lipca 2024 r.), magazyn ciepła – do 5 tys. zł przy minimalnej pojemności 20 dm³,

– do 5 tys. zł przy minimalnej pojemności 20 dm³, magazyn energii elektrycznej – do 16 tys. zł przy pojemności co najmniej 2 kWh.

Od sierpnia 2024 r. obowiązuje zasada, że wnioskujący o dofinansowanie fotowoltaiki muszą jednocześnie zainwestować w magazyn energii lub ciepła. Instalacje muszą mieć moc od 2 do 20 kW.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie online poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wymagane jest założenie konta za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, a następnie dołączenie dokumentów w formie elektronicznej. NFOŚiGW kontaktuje się z wnioskodawcami mailowo – także w sprawie poprawek. W tej edycji możliwe są maksymalnie cztery korekty, co ma usprawnić cały proces.

Statystyki pokazują, że ponad 40 proc. wniosków wymaga uzupełnień. Najczęstsze błędy dotyczą dokumentacji. Faktury muszą być uzupełnione o imienne potwierdzenie płatności, a nie tylko adnotację „zapłacono”. Konieczne jest także zaświadczenie od operatora sieci o przyłączeniu instalacji oraz protokół odbioru w przypadku magazynów. Wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji i opłaceniu wszystkich faktur.

