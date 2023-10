Żukowska o propozycji mieszkaniowej KO: To jest złe rozwiązanie, co widać gołym okiem

Co dalej z polityką mieszkaniową? Koalicja Obywatelska, która najprawdopodobniej będzie stała na czele nowego rządu, wśród swoich 100 konkretów zapisała między innymi wprowadzenie kredytu 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Wśród postulatów znalazła się także dopłata w wysokości 600 zł na wynajem mieszkania dla młodych.

Lewica nie chce kredytu 0 proc.

Właśnie kredyt 0 proc. jest jednym z elementów, który może stanowić problem w tworzeniu programu nowej koalicji rządzącej. Nowa Lewica, która będzie trzecią siłą w rządzie, nie zgadza się na wprowadzenie kolejnego finansowanego przez państwo kredytu hipotecznego.

– W tej chwili jest już kredyt dofinansowany przez państwo – kredyt 2 proc. Można zauważyć, co tego typu rozwiązania robią. Jedyne, co robią, to zwiększają ceny mieszkań i wcale nie zwiększają dostępności dla tych, którzy potrzebują pierwszego mieszkania, ale dla tych, którzy mają nadmiar gotówki i kupują te mieszkania, aby je później wynajmować – powiedziała na antenie RMF FM posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.

– To zgodzicie się na kredyt 0 proc? – zapytał Robert Mazurek. – Nie – odparła posłanka Nowej Lewicy. – Zobaczymy, jakie będą konkretne propozycje ustawowe. My tego nigdy nie popieraliśmy i nie będziemy popierali. Uważam, że to jest złe rozwiązanie i to już widać gołym okiem na rynku mieszkań – powiedziała.

– Czy lepiej ucieszyć firmy deweloperskiej, bo pamiętam jak pan Wojciechowski wyrażał radość z tego programu, czy raczej tych, którzy tego mieszkania naprawdę potrzebują, bo nie mają gdzie mieszkać? – zapytała posłanka Lewicy.

O to samo na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia pytany był przewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg.

– My nie jesteśmy zwolennikami tego rozwiązania. Właśnie dlatego trwają teraz negocjacje, bo różne strony przedstawiają swoje stanowiska. Moja ocena programów dopłat kredytowych jest stabilna. Krytykowałem program PiS-u kredytu 2 proc. Ostrzegaliśmy, że jest on bez sensu – powiedział. To samo dotyczy kredytu 1 proc., czy 0 proc. Uważamy, że trzeba do tego podejść od zupełnie innej strony. Musimy przestrzeń mieszkaniową odrynkowić. To dla nas jedyna droga do tego, aby realnie okiełznać kryzys mieszkaniowy w Polsce – dodał.

Program gospodarczy Nowej Lewicy

O co będzie walczyła Nowa Lewica w koalicji rządzącej? Posłanka Żukowska została zapytana głównie o tematy gospodarcze.

– Budowa mieszkań na tani wynajem i finansowanie tego, podwyżki dla sfery budżetowej, finansowanie służby zdrowia. Nasz cel to 8 proc. PKB, ale nie skokowo, rok do roku. Ten cel w naszym założeniu miałby zostać osiągnięty w 2027 roku. Dojście do tego, nie byłoby z dnia na dzień – powiedziała.

Prowadzący Robert Mazurek wyliczył, że mowa nawet o 100 miliardach złotych rocznie. – Bez zwiększenia finansowania służby zdrowia, niewiele się w niej zmieni, więc to jest konieczne – powiedziała Anna Maria Żukowska.

