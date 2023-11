300 zł dla ucznia. Został miesiąc na złożenie wniosku

– Do końca października złożono już ponad 3 miliony wniosków, które dotyczyły 4 milionów 700 tysięcy dzieci, zatem jest to ogromna większość. Świadczenie zostało wypłacone dla 4,5 miliona dzieci, to jest kwota ponad miliard 300 milionów złotych- poinformowała Barbara Socha.

Dobry Start. Ostatni miesiąc na złożenie wniosku

Kto nie złożył jeszcze wniosku, ma na to czas do końca listopada. Wnioski złożone po 1 grudnia nie będą rozpatrywane.

Pieniądze przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24 lat. 300 plus nie obejmuje dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców.

Aby otrzymać środki z programu „Dobry start”, rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić na kilka sposobów, lecz przekazanie dokumentów musi odbyć się wyłącznie elektronicznie jedną z dróg:

przez aplikację mobilną mZUS,

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

przez portal Emp@tia,

lub przez bankowość elektroniczną.

Czytaj też:

„Bezpieczny kredyt 2%”. Wygląda na to, że kto miał złożyć wniosek, już to zrobiłCzytaj też:

Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym. Rząd proponuje dwa progi