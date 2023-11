Tyle zarabiają pracownicy Żabki. Można się zdziwić

Zastanawialiście się nad rozpoczęciem pracy w sklepach Żabka? Dla jednych będzie do wyłącznie zajęcie dorywcze, dla innych na stałe. Niezależnie od tego, jak podejdziemy do tematu, trzeba mieć na uwadze kwestie zarobków. Te są jednym z kluczowych elementów, gdy podejmujemy nowe zatrudnienie. Zależy nam, by było jak najlepsze. Jak to wygląda w znanych punktach franczyzowych?

Zarobki w Żabce. Tak zarabiają kasjerzy

Zgodne z doniesieniami portalu interia.biznes.pl informujemy, że Żabka wcale nie stoi za ustalaniem jednolitych warunków pracy dla swoich kasjerów. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, niż wielu może przypuszczać. Okazuje się, że to franczyzobiorcy podejmują decyzje związane z wynagrodzeniem. To oznacza, że dwie osoby pracujące w różnych placówkach mogą mieć zupełnie inne zarobki.

W tej sytuacji nie można też mówić o konkretnych sumach, bo te zwyczajnie są bardzo różne. Pracodawcy muszą stosować się do określonych prawem norm i stawek, jednak niektórzy mogą znacznie wychodzić ponad przeciętną. Franczyzobiorca nie tylko ustala wysokość pensji, ale także określa zakres obowiązków pracownika. Do nich może należeć m.in. robienie jedzenia, wydawanie paczek, organizowanie zamówień czy drukowanie kuponów Lotto.

Zwracając uwagę na różne oferty pacy w sklepach Żabka, można zauważyć, że przyszłym pracownikom zazwyczaj proponowana jest stawka około 3000 zł na rękę. Najczęściej proponuje się od 24 do 25 zł brutto na godzinę. Jest to niewiele powyżej stawki minimalnej – ta od lipca 2023 roku wynosi 23,50 zł. Okazuje się jednak, ze kasjerzy, którzy zostają zatrudnieni przy pomocy centrali, mogą otrzymywać nawet 30 zł brutto na godzinę.

Zarobki zależne od popularności sklepu?

Większa część sklepów Żabka w Polsce to punkty franczyzowe, a tylko niewielka ilość należy bezpośrednio do założycieli firmy. Oznacza to, że w większości punktów zarobki nie są jasno sprecyzowane. Mowa tu o zupełnie innym modelu biznesowym niż ten, który stosuje m.in. Biedronka. Tam wszyscy zarabiają na takich samych zasadach i mogą liczyć na identyczne benefity.

Jak podaje interia.biznes.pl zarobki w Żabce mogą być zależne od popularności sklepu – im więcej klientów pojawia się na miejscu, tym pensja może być wyższa. Nie można tu jednak liczyć na benefity pozapłacowe jak karta Multisport, nagrody i premie roczne czy wypłacane na święta tzw. karpiowe. Najczęstsze umowy to z kolei zlecenie lub o pracę.

