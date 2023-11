Część emerytów w grudniu otrzyma dwa świadczenia. Jak to możliwe?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w siedmiu terminach: pierwszego, szóstego, dziesiątego, piętnastego, dwudziestego i dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.

Wypłata emerytur: niektórzy w grudniu otrzymają dwa przelewy

Do emerytów, którzy otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, w grudniu dotrą dwa przelewy, a odpowiadać za to będzie kalendarz. To dlatego, że Nowy Rok jest tradycyjnie dniem wolnym od pracy. Przepisy przewidują, że w takiej sytuacji ZUS wypłaca świadczenia we wcześniejszym terminie – może to być 31 grudnia. Podobna sytuacja miała miejsce w październiku, gdy z uwagi na przypadające 1 listopada święto na konta wpłynęły także listopadowe emerytury – opisuje gazeta.pl.

Pieniądze na pewno jednak nie wpłyną przed Bożym Narodzeniem, to zbyt wcześnie.

Emerytury stażowe

Związkowcy z „Solidarności” apelują do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o jak najszybsze odmrożenie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych, który wpłynął do parlamentu w 2021 roku. Jest to jeden z najważniejszych postulatów związku. Wcześniej Hołownia zapewnił, że „z jego gabinetu z hukiem wyjedzie zamrażarka” i nie będzie więcej wstrzymywania obywatelskich projektów ustaw.

„Projekt, pod którym NSZZ Solidarność zebrał kilkaset tysięcy podpisów, miał już swoje pierwsze czytanie 14 grudnia 2021 roku, czyli w poprzedniej kadencji, i głosowały za jego dalszym procedowaniem niemal wszystkie opcje polityczne. Niestety od tego czasu akt ten zalega w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a prace nad nim zostały zamrożone” – czytamy w komunikacie Komisji Krajowej.

Według projektu związkowców obecny wiek emerytalny, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 w przypadku kobiet, mógłby być niższy dla osób, które mają odpowiednio długi staż pracy – 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

