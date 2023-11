Babciowe. Kto będzie mógł otrzymać nowy zasiłek?

Babciowe to nowy zasiłek, jedna z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Po wygranych wyborach obywatele pytają, kiedy nowe świadczenie zacznie obowiązywać i jakie będą zasady wypłat. Sprawdzamy, na czym polega babciowe i kto może je otrzymać.

Babciowe – co to za zasiłek?

Babciowe 2024 to świadczenie, które ma być formą wsparcia dla młodych rodzin. Wbrew pozorom, nie jest to zasiłek dla babć, ale dla rodziców. Jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych mam, które mogłyby szybciej wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Dzięki dodatkowym funduszom miałyby środki na opłacenie żłobka, niani czy na podziękowanie babci za pomoc w opiece nad dzieckiem.

Czym babciowe różni się od Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło zasiłek RKO, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który przysługuje rodzicom maluchów pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Czym to świadczenie różni się od babciowego? Z RKO mogą skorzystać wszyscy rodzice, niezależnie od tego, czy po urlopie macierzyńskim mama wróciła do pracy. Babciowe mają otrzymywać tylko te rodziny, w których jeden i drugi rodzic pracuje.

Warunki wypłaty babciowego

To nie koniec – wypłata świadczenia ma być możliwa dopiero po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z wstępnymi założeniami projektu, kobieta musi po porodzie i urlopie macierzyńskim wrócić do pracy. Nie musi pracować na etacie, może być zatrudniona na umowę zlecenie czy też umowę o dzieło, istotne jest, by podjęła pracę i otrzymywała comiesięczne wynagrodzenie.

Tutaj także obowiązują pewne zasady. Wynagrodzenie nie powinno być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Od stycznia 2024 roku będzie to 4242 zł brutto.

Ile będzie wynosiło babciowe?

Babciowe ma wynosić 1500 złotych miesięcznie. Świadczenie będzie wpływało na konto rodziców, a oni zdecydują, czy podzielą się tymi środkami z babcią, która opiekuje się wnukiem, opłacą nianię czy żłobek.

Od kiedy babciowe będzie obowiązywać?

Ustawa o wprowadzeniu nowego świadczenia jeszcze nie weszła w życie, dlatego rodzice nie mogą oczekiwać wprowadzenia nowego zasiłku od stycznia 2024 roku. Najprawdopodobniej babciowe może zacząć obowiązywać dopiero od 2025 roku.

