Związkowcy: Płaca minimalna powinna być tożsama z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji pracownika, który nie uwzględnia premii, prowizji i innych dodatków. Minimalne wynagrodzenie to nie pensja minimalna, ale pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia zasadniczego w 2023 roku mniejszego niż 3490 zł brutto. Związkowa Alternatywa postuluje, by „ustalana co roku przez rząd płaca minimalna była tożsama z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym".

Związkowcy chcą wyłączenia premii ze stawki minimalnej

– Obecnie wynagrodzenie zasadnicze tysięcy pracowników jest niższe niż ustawowo określona płaca minimalna. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie na przykład 3000 zł brutto, a 600 zł dostają w postaci premii, nagrody czy dodatku funkcyjnego – wskazuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Zdaniem związkowców ze stawki minimalnej powinny być wyłączone wszelkie dodatki, premie czy nagrody.

– To skandal, że wielu pracowników socjalnych, pracowników Poczty Polskiej, kierowców komunikacji miejskiej czy pracowników cywilnych policji ma wynagrodzenie zasadnicze niższe niż wynosi płaca minimalna określona w rozporządzeniu rządu na 3600 zł brutto. Intencją ustawodawcy przy wprowadzeniu płacy minimalnej było ustanowienie dolnej granicy zarobków za wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z zaleceniami pracodawcy. Nagrody czy premie dla pracowników powinny być traktowane jako docenienie ich nadzwyczajnych zasług, a nie jako część niezbędnego minimum – podkreśla Szumlewicz.

– Dlatego postulujemy, by płaca minimalna była równoważna z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Oznacza to, że najnowsze rozporządzenie rządu dotyczące płacy minimalnej powinno zostać zmodyfikowane – dodaje.

Obecnie rozporządzenie głosi, że „Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł". Według Związkowej Alternatywy powinno ono brzmieć: „Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie zasadnicze za pracę w wysokości 4242 zł".

