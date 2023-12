Darmowe mandarynki w Biedronce. Z nimi poczujesz świąteczny klimat

Z sezonem świąteczno-zimowym kojarzy się wiele smakołyków i potraw. W grudniu myślimy m.in. o pierniku, barszczu z uszkami, ale też goździkach czy mandarynkach. To właśnie wspomniane owoce pobudzają nasze zmysły aromatycznym zapachem. Możemy je jeść tak po prostu lub przyrządzać z nich pyszne przetwory. Jeśli macie takie plany, to warto zajrzeć do Biedronki. Teraz sieć oferuje aż kilogram tych produktów gratis.

Promocja na mandarynki w Biedronce. Dostaniesz za darmo

Darmowe mandarynki w Biedronce można znaleźć od 4 do 6 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zainteresowanych na pewno będzie dużo, więc warto się spieszyć. W tych dniach obowiązuje akcja 1 + 1 gratis, a to oznacza, że każdy, kto podejdzie do kasy z opakowaniem wspomnianych owoców, drugie otrzyma za darmo.

Z gazetki promocyjnej sieci wynika, że promocja dotyczy nie tylko opakowań o wadze 1 kg, ale również mniejszych i większych. Biedronka oferuje klementynki z liśćmi w torebkach – 750 g oraz klementynki w worku jutowym o wadze 1,5 kg. Jeśli chodzi o klasyczne mandarynki, za 2 kg zapłacimy teraz łącznie tylko 7,99 zł.

Mandarynki z Biedronki idealne na święta

Mandarynki to jedne z najbardziej popularnych owoców w okresie świątecznym. Przed nami Mikołajki, więc tym bardziej warto zaopatrzyć się w zapas. Jeśli uważacie, że 2 kg to za dużo do zjedzenia na raz, owoce możecie wykorzystać do stworzenia m.in. dżemu czy nalewki. Świetnym pomysłem będzie też zrobienie ciasta z ich dodatkiem czy deserów.

Biedronka chwali swoje mandarynki za łatwe obieranie, małą ilość pestek oraz zapewnia, że są smaczne i soczyste. Warto też wiedzieć, że owoce te same w sobie mają wiele właściwości leczniczych, m.in. witaminę C oraz A, które szczególnie potrzebne są w okresie zimowym.

Jeśli szukacie podobnych promocji w znanych dyskontach. Warto zajrzeć m.in. do Lidla, gdzie od poniedziałku 4 grudnia sprzedawane jest tanie masło. Sama Biedronka w tym tygodniu za darmo rozdaje m.in. kultowe słodycze idealne na prezent, a także soki czy deserki dla dzieci.

