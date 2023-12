Zgubiłeś kartę Moja Biedronka? Nie musisz panikować, ale powinieneś działać

Biedronka zachęca swoich klientów do zakupów na różne sposoby. Jednym z nich jest organizowanie specjalnych promocji. Wiele zniżek dostępnych jest wyłącznie dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Niektórzy używają jej w formie plastikowej plakietki, którą łatwo zgubić, inni wybierają aplikację. Co zrobić jeśli stracimy swoją plakietkę?

Zgubiona karta Moja Biedronka? Nie trzeba panikować

Obecnie z kart lojalnościowych Biedronki korzysta około 4 mln Polaków. Dzięki nim oszczędzają oni m.in. na artykułach spożywczych codziennego użytku. Jest ona bardzo przydatna i posiada również ukryte praktyczne funkcje. Niewielki plastikowy blankiet okazany przy kasie pozwala naliczyć zniżkę. Często wystarczy też podać numer telefonu przypisany do karty. Jeśli ją zgubimy, istnieje ryzyko, że ktoś inny będzie korzystał z naszego konta, a chcielibyśmy tego uniknąć. Co zrobić w takiej sytuacji?

W przypadku utraty lub znalezienia karty Moja Biedronka warto skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (email: [email protected] oraz tel. 800 080 010 lub 22 205 33 00) lub zwrócić ją osobie z kierownictwa najbliższego sklepu sieci. Tego typu zachowanie jest bardzo uczciwe i może pozwolić właścicielowi odzyskać jego zgubę jeśli taką znajdziemy.

Nowa kartka Moja Biedronka. Gdy zgubisz, warto działać

Trzeba pamiętać, że Biedronka nie wydaje duplikatów dla zgubionych kart Moja Biedronka. Na wskazane dane można ją wyrobić tylko raz. Jeśli zgubimy swoją kartę jedyne, co możemy zrobić to wyrobić zupełnie nową. Wystarczy wtedy podać inny adres e-mail, niż przy zakładaniu poprzedniej karty. Brzmi skomplikowanie? Nie trzeba się obawiać.

Po zgubieniu karty Moja Biedronka warto wyrobić nową m.in. dlatego, że wiele promocji nalicza się tylko raz dziennie. Jeśli ktoś znajdzie naszą plakietkę i z niej skorzysta, nie będziemy mieli ponownej szansy, by za dane produkty zapłacić mniej. To właśnie dlatego bezpieczniejsze jest wyrobienie nowego blankietu. Poza nowym mailem wszystkie pozostałe dane mogą być takie same jak wcześniej.

