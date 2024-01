Zaraz się zacznie rozliczanie z fiskusem. Do kiedy PIT w 2024 roku?

O tym jak bardzo ważne jest złożenie deklaracji PIT wiedzą m.in. wszyscy ci, którzy choć raz przegapili termin i nie wypełnili obowiązkowego zobowiązania. Taka pomyłka może liczyć się z karą finansową i wieloma nieprzyjemnościami. Już teraz warto dowiedzieć się, do kiedy będziemy mieli czas na wypełnienie dokumentów.

Deklaracja PIT w 2024 roku. Warto zapamiętać

Na początku roku pracodawcy przesyłają nam PIT 11, czyli deklarację, którą otrzymuje każdy pracownik. Taką trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym, który wybieramy, uwzględniając miejsce zamieszkania lub miejsca pobytu, jeśli nie posiadamy na terytorium kraju miejsca zamieszkania. Już od lat wszystko można załatwiać online. Trzeba jednak pamiętać o terminach.

Już teraz warto wiedzieć, do kiedy będzie można składać PIT w 2024 roku. Będzie on dotyczył przepracowanego roku 2023. Deklaracje wypełnia się i wysyła od 15 lutego 2024 r. Wystarczy, że podatnik zaloguje się do elektronicznego systemu e-PIT, gdzie czeka na niego gotowy dokument przygotowany przez Ministerstwo Finansów – ten sam, który wysłał nam pracodawca. Deklarację trzeba sprawdzić, można samodzielnie rozliczyć PIT-u, zmodyfikować gotowy formularz lub zaakceptować go jeśli wszystko się zgadza.

Ostatni termin na składanie PIT-ów za 2023 rok w przypadku PIT-16 i PIT-16A mija 28 lutego. Pozostałe deklaracje można składać aż do 30 kwietnia. Jeśli okaże się, że popełnimy błąd mamy aż 5 lat na dokonanie korekty we właściwym urzędzie. Im szybciej złożymy PIT, tym prędzej powinniśmy otrzymać zwrot podatku. Podatnicy, którzy złożą PIT drogą elektroniczną, otrzymają zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni od dnia otrzymania deklaracji przez urząd.

Wybierz odpowiedni rodzaj deklaracji PIT

To jaką deklarację musimy złożyć, zależy od tego, na bazie jakiej formy zatrudnienia pracowaliśmy. Osoby, które uzyskują przychód z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, składają PIT-37. Mogą też skorzystać z opcji PIT-36, jeżeli samodzielnie obliczają i uiszczają zaliczki na podatek dochodowy.

Ważną deklaracją jest też PIT-28. Ten dotyczy przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu i podatnicy, którzy uzyskują dochody z najmu prywatnego. Wspomnianą deklaracje składa się na podstawie podatku liniowego PIT-36L lub na podstawie karty podatkowej PIT-16 i 16A.

Dla podatników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli dochody z tytułu m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, czy udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną muszą z kolei sięgnąć po PIT-38. Istnieje też PIT-39 PIT-39, a ten dotyczy osób, które osiągnęły przychód z tytułu zbycia nieruchomości.

Zapomnisz złożyć PIT w terminie, poniesiesz karę

Warto pamiętać, że dopilnowanie odpowiednich terminów jest bardzo ważne. Każdy, kto zapomni o deklaracji, może być zmuszony do zapłacenia grzywny w wysokości nawet 720 stawek dziennych. W skrajnych przypadkach istnieje ryzyko otrzymania kary pozbawienia wolności. Jeśli sami zorientujemy się, że przegapiliśmy termin i złożymy tzw. dokument czynnego żalu, istnieje, jeszcze szansa na uniknięcie konsekwencji, jeśli jednak to urząd zwróci nam uwagę, będzie o wiele gorzej.

