W sklepach jest już tylko o 3,9 proc. drożej niż rok temu. Z naciskiem na „tylko”

Jak wykazał cykliczny raport pt. „Indeks cen detalicznych” autorstwa UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito, w lutym br. codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 3,9 proc. rdr. W styczniu zanotowano na plusie 4,8 proc. rdr. Utrzymał się więc obserwowany już od kilku miesięcy spadek jednocyfrowej dynamiki wzrostu cen.

Ceny w sklepach: co zdrożało, co potaniało

– Zgodnie z prognozami NBP, inflacja w tym roku wyniesie od 2,8 proc. do 4,3 proc. Obecny średni poziom wzrostu cen w sklepach detalicznych znajduje się właśnie w tym przedziale. Tempo zmian może już nie być tak dynamiczne jak wcześniej. Natomiast same informacje o tym, że ma zostać przywrócony 5 proc. podatek VAT na żywność już mogą hamować spadkowe tempo wzrostu cen. Następnie mogą podrożeć produkty, które do tej pory taniały rdr. – komentuje dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito Warszawa.

W lutym na 17 monitorowanych kategorii 10 wykazało jednocyfrowe wzrosty rdr. (w styczniu – 8 kategorii). Ponadto dwucyfrowe podwyżki dotyczyły 2 grup towarów (poprzednio – 5). Do tego zanotowano 5 spadków (miesiąc wcześniej – 4).

– Jednocyfrowy wzrost cen 10 kategorii ma bezpośredni związek ze spadkowym trendem inflacji i ustabilizowaniem się części czynników powodujących duże podwyżki. Oczywiście niektóre grupy towarów dalej będą notować wysokie skoki, ale czas dwucyfrowych podwyżek większości kategorii mamy już za sobą – przekonuje ekspert z WSB Merito.

W lutym najszybciej drożała żywność

Jak informują analitycy z UCE Research, w lutym na froncie drożyzny znalazły się dodatki spożywcze (tj. ketchupy, majonezy, musztardy, przyprawy) ze wzrostem o 12,1proc. rdr.

Na drugim miejscu w rankingu podwyżek są słodycze i desery z wynikiem 10,5 proc. rdr.

Trzecią pozycję w rankingu zajęła chemia gospodarcza – ze średnim wzrostem o 9,4 proc. rdr.

Na czwartym miejscu są napoje bezalkoholowe ze wzrostem cen o 8,7 proc. rdr. Miesiąc wcześniej podrożały o 13,8 proc. rdr.

Zestawienie TOP5 zamykają środki higieny osobistej – 8,4% rdr. Poprzednio odnotowały dużo mniejszą podwyżkę, bo o 2,7 proc. rdr.

– W styczniu mieliśmy do czynienia z poświątecznymi i noworocznymi promocjami i w lutym akcje te już się zakończyły, co zaowocowało znaczącym wzrostem cen. Dodatkowo mamy tu do czynienia z wysokimi kosztami produkcji – zwraca uwagę ekspert z Uniwersytetu WSB Merito.

Alkohole tanieją nie tylko w Polsce

Kilka kategorii poszło w dół, choć to spadki niedostrzegalne z perspektywy portfeli klientów. Wśród nich widać m.in. nabiał ze spadkiem rdr. o 0,4 proc., owoce – o 0,1 proc., używki (herbata, kawa, piwo, wódka) – o 1,4 proc., a także produkty sypkie – o 4,4 proc. rdr.

– Z kolei spadki cen alkoholi i produktów sypkich wynikają z notowań na światowych giełdach. Dla obu kategorii znaczenie miało obniżenie cen zbóż. Dalsze wyniki mogą być uzależnione od ewentualnej zmiany polityki co do napływu zbóż na rynek UE z Ukrainy – wyjaśnił dr Artur Fiks.

