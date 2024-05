Smakowe e-papierosy mogą zniknąć. Trwają przygotowania do wprowadzenia zakazu

Aromatyzowane papierosy elektroniczne wybierane są przez palaczy bardzo często. Tak samo było z klasycznymi papierosami, gdy te jeszcze mogły być sprzedawane w różnych smakach. Wtedy na rynku znajdowaliśmy m.in. cytrynowe, miętowe i wiele innych. Dziś nie jest z tym już tak łatwo, a może być jeszcze trudniej. Resort zdrowia ma poważny plan.

Chcą zakazać smakowych e-papierosów

Smakowe e-papierosy mogą zniknąć dzięki nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Nowy dokument został już przygotowany 15 maja i skierowano go do konsultacji – te mają potrwać 30 dni. Wprowadzony do ustawy punkt obejmuje zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym – także w odniesieniu do podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Po wprowadzonych zmianach Polacy nie będą mieli już możliwości wprowadzania do obrotu takich wyrobów i kupowania ich.

Nowy projekt miałby wejść w życie dopiero po trzech miesiącach od dnia jego ogłoszenia. Dzięki temu producenci będą mogli spokojnie wycofać ze sprzedaży aromatyzowane wyroby.

Koniec e-papierosów smakowych. Podano powód

Za powód zapowiadanego wprowadzenia zmian podano, że wyroby, o którym mowa stanowią nowy rodzaj wyrobów tytoniowych, które nie zostały jeszcze przebadane w stopniu porównywalnym z tradycyjnymi wyrobami tego typu. Resort chce wykonać badania i zdobyć informacje, które pozwolą prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych na bardziej kompleksową ocenę nowatorskich wyrobów. To ma być korzystne dla konsumentów.

Zaznaczono, że istnieje „potrzeba zmniejszenia ryzyka, że do obrotu zostaną wprowadzone nowatorskie wyroby tytoniowe, które odpowiadają definicji podgrzewanych wyrobów tytoniowych i mają aromat charakterystyczny”.



Z raportu „Konsumpcja nikotyny. Raport z badań ilościowych dla Biura do spraw Substancji Chemicznych, Edycja IV” wynika, iż obecnie po podgrzewane wyroby tytoniowe w Polsce sięga 1,5 proc. Polaków, a wycofanie wyrobów aromatyzowanych może przyczynić się do ograniczenia ich konsumpcji. „Dziś nowatorskie wyroby tytoniowe z aromatem charakterystycznym stanowią około 80 proc. rynku wszystkich nowatorskich wyrobów tytoniowych” – informowało MZ

