Laptopy i telefony Apple w prezencie od InPost. Każdy ma szansę, by je zdobyć

InPost to zdecydowany gigant jeśli chodzi o paczkomaty w Polsce. Swoim klientom oferuje nie tylko szybkie i wygodne usługi kurierskie, ale od czasu do czasu organizuje też specjalne akcje promocyjne. Tym razem zapowiedziano V. edycję konkursu ArtInPost. Jego hasło przewodnie brzmi: „Twoja okolica, Twój Paczkomat”. Na zwycięzców czekają laptopy i telefony. Sprawdziliśmy, jak to działa.

InPost rozda telefony i laptopy. Konkurs trwa

InPost powraca ze swoim konkursem po raz piąty. W akcji chodzi o to, by zaprojektować grafikę na paczkomat. Liczy się kreatywność oraz myślenie lokalne. Zaproponowany obraz może ściśle kojarzyć się zdaną lokalizacją czy miastem. „Miejskie legendy, ważne wydarzenia, ciekawe postacie? Wszystko to może być świetnym tematem Twojej pracy” – zapowiedział InPost w swoim ogłoszeniu.

Akcja ruszyła 15 maja i zakończy się 15 czerwca. W ramach jubileuszowej edycji spółka zachęca do zgłoszeń nie tylko profesjonalnych grafików, ale także pasjonatów i osoby dopiero uczące się grafiki użytkowej. Wyniki zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Laptopy i telefony do wzięcia. Tak weźmiesz udział

By wziąć udział i zaprojektować swój paczkomat należy skorzystać z edytora na stronie ArtInPost lub pobrać siatkę urządzenia Paczkomat. Następnie należy pokazać, jak widzisz swoją okolicę. Można skorzystać z gotowych wzorów, wgrywać własne albo puścić wodze fantazji w swoim programie. Gotową pracę przesyła się w formularzu na ArtInPost. Na końcu zostaje czekać na wyniki. Formularz znajduje się na stronie artinpost.pl.

Za pierwsze miejsce w konkursie otrzymamy laptopa Apple MacBook Pro 14”/M3, za drugie Apple iPada Pro 12.9” M2 128 GB, WiFi, a za trzecie czeka telefon iPhone 15 Pro 128 Gb. Do każdej nagrody dodawana jest okleina z projektem wygranej grafiki. To jeszcze nie koniec. Pozostałe osoby mogą wygrać Wacom Cintiq 16, Apple AirPods Max Czarne oraz 10 nagród publiczności, które oznaczaj ą, że dana grafika ozdobi wybrany paczkomat.

