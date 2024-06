Duże podwyżki cen gazu. PGNiG rozesłał komunikaty

Aktualnie gospodarstwa domowe i inni odbiorcy mogą korzystać z niższych cen gazu dzięki ochronie taryfowej. Stawka za gaz dla tych użytkowników wynosi 24,62 gr/kWh brutto, a opłaty abonamentowe i dystrybucyjne są na poziomie z końca 2022 roku, zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego, obowiązującymi do 30 czerwca 2024 roku.

O ile wzrosną ceny gazu?

Obniżka cen ma jednak charakter czasowy. 1 lipca stawki pójdą w górę. PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę gazu o około 45 proc. – z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E.

Podobnie będzie w przypadku gazu zaazotowanego. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto.

Klienci, którzy do tej pory korzystali z ochrony taryfowej, muszą być przygotowani na podwyżki sięgające nawet 47 proc. W zależności od rodzaju gazu, stawki wzrosną z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto.

W górę pójdą też stawki dystrybucyjne. Na przykład, opłata zmienna wzrośnie o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto, a stała opłata wzrośnie o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1. To podniesie rachunki o kilka kolejnych procent, więc wzrost rachunków za gaz wyniesie 50-60 proc.

