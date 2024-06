Waloryzacja emerytur 2025. O ile wzrosną świadczenia?

W tym roku najprawdopodobniej emeryci i renciści po raz ostatni dostali tak wysokie podwyżki. W 2025 roku świadczenia wzrosną znacznie mniej niż obecnie. Jest to związane z obecną sytuacją gospodarczą i z niższą inflacją.

Ile wynosi najniższa emerytura?

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1780,96 złotych brutto. Od 1 marca świadczenia dla emerytów, rencistów i osób, które pobierają rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Emeryturę otrzymują seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

O ile wzrosną emerytury w 2025 roku?

Waloryzacja emerytur w 2025 roku wyniesie nie mniej niż 6,78 proc. Będą to zatem dużo niższe podwyżki niż w tym roku, gdy emerytury i renty wzrosły o 12,12 procent.

„Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc”. — brzmi komunikat wydany po posiedzeniu rządu.

Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, to w 2025 roku najniższa emerytura wzrośnie z 1780,96 zł do 1901,71 zł. Waloryzacja oznacza, że wzrośnie także renta wypłacana z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł.

Czytaj też:

Waloryzacja rent i emerytur w 2025 r. Rząd przedstawił propozycjęCzytaj też:

Babciowe nie od razu. Trzeba będzie poczekać na wypłatę