Bezpłatne leki, zniżki i więcej. Ten dokument to przepustka do ulg i zniżek dla każdego seniora

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do emerytów i rencistów o korzystanie z różnych ulg i zniżek dostępnych dzięki legitymacji emeryta-rencisty. Dokument ten, który może być zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, jest już w posiadaniu 770 tysięcy Polaków. Jakie korzyści niesie ze sobą legitymacja emeryta-rencisty?

Korzyści z posiadania legitymacji emeryta-rencisty

Legitymacja emeryta-rencisty, wydawana przez ZUS każdemu, kto przechodzi na emeryturę lub rentę, uprawnia do różnych świadczeń takich jak:

Emerytury,

Emerytury pomostowe,

Renty,

Renty socjalne,

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

W celu otrzymania legitymacji, wystarczy złożyć wniosek w odpowiedniej jednostce ZUS. Można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu, można ubiegać się o nową legitymację.

Ulgi i zniżki

Posiadanie legitymacji emeryta-rencisty otwiera dostęp do wielu ulg i zniżek, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia. Seniorzy mogą odliczyć od podatku koszty leków, jeśli przekraczają one 100 zł, oraz korzystać z rabatów w aptekach. Ponadto, legitymacja uprawnia do korzystania z rehabilitacji i turnusów w uzdrowiskach, gdzie część kosztów jest zwalniana.

Osoby powyżej 75. roku życia, objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, mają prawo do bezpłatnych leków, których lista jest corocznie aktualizowana. Dodatkowo, legitymacja zwalnia te osoby z obowiązku płacenia abonamentu RTV.

Korzyści kulturalne i podróżnicze

Seniorzy mogą również liczyć na zniżki w różnych instytucjach kulturalnych, takich jak teatry, muzea i kina, a w niektórych przypadkach mogą nawet uczestniczyć w imprezach masowych za darmo. W muzeach państwowych posiadacze legitymacji płacą tylko połowę ceny normalnego biletu. Zniżki oferują także galerie sztuki, ogrody botaniczne, zoologiczne oraz obiekty sportowe.

Ponadto, legitymacja emeryta-rencisty uprawnia do ulg na podróże PKP. Zniżki obowiązują na drugą klasę pociągów osobowych, TLK i ekspresowych, wynosząc 37 proc.. Jednak z tej ulgi można skorzystać tylko dwa razy w roku.

Elektroniczna wersja legitymacji

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, podkreśla zalety elektronicznej wersji legitymacji emeryta-rencisty, która eliminuje konieczność noszenia plastikowego dokumentu. Tradycyjna wersja legitymacji nie jest już wydawana automatycznie – jeśli ktoś chce taki dokument, musi złożyć odpowiedni wniosek.

Aby korzystać z elektronicznej legitymacji, wystarczy zainstalować aplikację mObywatel na smartfonie, zalogować się, kliknąć "dodaj dokument" i wybrać "legitymacja emeryta-rencisty". ZUS przypomina, że seniorzy mogą jednocześnie korzystać z obu wersji legitymacji, co zwiększa wygodę i dostępność do ulg i zniżek.

