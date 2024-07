Ważna decyzja ws. recyklingu odpadów. Chodzi o szklane butelki

Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska ogłosiła, że szklane butelki wielokrotnego użytku zostaną włączone do systemu kaucyjnego od 2026 roku. Jest to zmiana w porównaniu do pierwotnych założeń, które przewidywały wprowadzenie tych butelek do systemu od początku 2025 roku.

Ministerstwo, odpowiadając na pytania dotyczące przyczyn tych zmian, poinformowało, że w ramach konsultacji publicznych zgłoszono wiele uwag dotyczących szklanych butelek wielokrotnego użytku. Obawy dotyczyły między innymi możliwości nieuzyskania zezwolenia dla systemu zbierania butelek szklanych przed 1 stycznia 2025 roku. W przypadku braku zezwolenia, dalsze prowadzenie systemu mogłoby naruszać przepisy ustawy i skutkować administracyjnymi karami pieniężnymi.

Przedłużenie obecnych kaucji na szklane butelki

W odpowiedzi na te obawy, resort klimatu postanowił przedłużyć formalnie dopuszczalny okres działania obecnie funkcjonujących systemów zbierania takich opakowań do końca 2026 roku. Jednocześnie podkreślono, że nie uwzględniono wszystkich postulatów zgłoszonych podczas konsultacji, w tym całkowitego wyłączenia butelek szklanych z systemu.

W czerwcu resort klimatu zdecydował się również na wyłączenie butelek po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego, które pierwotnie miały być objęte systemem od 2026 roku. Decyzja ta była wynikiem uwzględnienia licznych uwag ze strony producentów, operatorów, sklepów oraz samorządów.

Wiceminister Anita Sowińska podczas konferencji prasowej w czerwcu wyjaśniła, że "zdecydowaliśmy się, po uwzględnieniu wszystkich tych uwag, wyłączyć opakowania po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego". Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, a ewentualne dalsze zmiany zostaną zaprezentowane na kolejnym etapie procesu legislacyjnego.

Założenia systemu kaucyjnego

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, system kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od początku 2025 roku. Jego głównym celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy oraz zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 m² będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań i zwracania kaucji, natomiast mniejsze sklepy będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu odbioru opakowań, choć pobieranie kaucji będzie dla nich obowiązkowe.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego, co ma na celu zachęcenie do zwrotu opakowań oraz zwiększenie ilości surowców ponownie wykorzystanych i przetworzonych. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: plastikowe butelki do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

Te zmiany mają na celu poprawę efektywności systemu recyklingu i gospodarki odpadami w Polsce, a ich implementacja będzie monitorowana i dostosowywana w zależności od potrzeb i wyników osiąganych przez nowy system.

