Renta wdowia od lipca. Będzie jednak niższa, niż zapowiadano

Renta wdowia to propozycja świadczenia dla seniorów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Jeden ze sztandarowych projektów obywatelskich wkrótce wejdzie w życie, ale na innych zasadach, niż zapowiadano.

Renta wdowia – dla kogo świadczenie?

Rentę wdowią będą mogły otrzymać osoby, które straciły współmałżonka. Dotychczas w takiej sytuacji mogły one wybrać, czy pozostają przy swoim świadczeniu, czy też decydują się pobierać 85 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka. Po zmianach mieli mieć możliwość łączenia świadczeń, co mogłoby znacząco poprawić ich sytuację finansową.

Rada Ministrów przychyliła się do projektu, ale zamierza dostosować go do warunków budżetu państwa. A to oznacza, że wypłaty renty wdowiej będą podlegać pewnym limitom.

Renta wdowia – na jakich zasadach?

O rentę wdowią będą mogły starać się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i straciły współmałżonka.

Rząd zdecydował, że świadczenie będzie można pobierać od 1 lipca 2024 roku. Przez pierwsze lata renta wdowia będzie jednak wynosiła 15 procent drugiego świadczenia, czyli renty rodzinnej. Dopiero w 2027 roku świadczenie to wzrośnie do 25 proc. Świadczenie ma więc rosnąć stopniowo, by nie obciążać mocno budżetu.

Renta wdowia ma być też przeznaczona tylko dla najbiedniejszych, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Będzie podlegała limitom równym trzem najniższym emeryturom, które obecnie wynoszą 1780,96 zł.

