Te wnioski powinieneś złożyć do 31 sierpnia. Inaczej świadczenia przepadną

Jesienią rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy świadczeń rodzinnych. To oznacza, że rodzice, którzy chcą utrzymać ciągłość wypłat, muszą złożyć wnioski do ZUS o przedłużenie wypłaty świadczeń. O jakich świadczeniach mowa?

Dobry Start – złóż wniosek w sierpniu

W ramach programu Dobry Start rodzice otrzymują 300 zł na dzieci w wieku szkolnym (od 7. do 18. roku życia). Pieniądze te można przeznaczyć na zakup wyprawki szkolnej, przyborów czy ubrań. Dla rodziców to spora pomoc, bo ceny wyprawek szkolnych wciąż są wysokie.

Jeśli rodzice złożą wniosek do ZUS do końca sierpnia, otrzymają pieniądze do końca września. Dzięki temu będą mogli te środki przeznaczyć na uzupełnienie wyprawki czy składki szkolne.

Wniosek 300 plus można złożyć w aplikacji mZUS, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

Zasiłek rodzinny – wkrótce nowy okres rozliczeniowy

Jeszcze w sierpniu rodzice powinni złożyć wnioski o ciągłość wypłat zasiłku rodzinnego. Od 1 sierpnia gminy przyjmują dokumenty w postaci papierowej. Warto o to zadbać, ponieważ złożenie dokumentów do końca sierpnia gwarantuje, że gmina do 30 listopada wypłaci przysługujące świadczenia.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. O świadczenie mogą starać się rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł. W takiej sytuacji rodzinie przysługuje 95 zł na dziecko w wieku do 5. roku życia lub 124 zł na dziecko w wieku pomiędzy 5. a 18. rokiem życia.

