Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na umowę o pracę? Więcej, niż myślisz

Zatrudnienie pracownika na etacie to stabilizacja i bezpieczeństwo, ale też wysokie koszty. Z jednej strony pracodawca ma pewność, że pracownik nie odejdzie z firmy z dnia na dzień, a z drugiej musi odprowadzać za niego wysokie składki. Ile wynoszą koszty zatrudnienia pracownika na etacie?

Jakie obowiązki ma pracodawca, zatrudniając pracownika na etacie?

Pracodawca na etacie powinien:

odprowadzać składkę emerytalną i rentową (razem z pracownikiem)

odprowadzać składkę na ubezpieczenie wypadkowe

odprowadzać składkę na Fundusz Pracy

odprowadzać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składki chorobową i zdrowotną opłaca pracownik.

Jakie są koszty pracodawcy?

Oprócz tego pracodawca musi:

systematycznie przeprowadzać badania lekarskie, kontrolne, okresowe

zapewniać płatny urlop wypoczynkowy

rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych

wypłacać wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni choroby

zapewnić wynagrodzenie w czasie przestoju niezawinionego przez pracownika

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na etacie?

Zatrudnienie pracownika na umowie o pracę wiąże się nie tylko z obowiązkiem comiesięcznej wypłaty wynagrodzenia, ale z opłacaniem składek ZUS. Pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, które stanowią jego stały comiesięczny koszt. Ile on wynosi?

Obecnie najniższa krajowa wynosi 4300 zł brutto, co oznacza, że pracodawca nie może zatrudnić pracownika na pełen etat za mniejszą kwotę. W przypadku zatrudnienia na pensję minimalną, koszt składek wynosi 880 zł co miesiąc. To oznacza, że rzeczywisty koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę wynosi dla pracodawcy 5180 zł.

