Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą? Przepisy są jasne

Zawieszenie działalności gospodarczej to możliwość dla właściciela firmy czasowego przerwania swojej działalności. Teoretycznie można to zrobić w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, ale w praktyce warto wiedzieć o kilku kwestiach.

W jakich sytuacjach można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą mogą zawiesić tylko ci właściciele firm, którzy nie zatrudniają pracowników. Jeśli właściciel firmy zatrudnia choćby jedną osobę, nie może tego zrobić. Przerwę w funkcjonowaniu działalności można zgłosić w dowolnym momencie i nie trzeba podawać żadnego powodu.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Jeśli właściciel firmy jest pewien, że chce zrobić sobie przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej (bo np. nie kalkuluje mu się to, a osiągane dochody są niższe, niż zakładał), powinien złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Stamtąd informacja automatycznie jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można zawiesić na dowolny okres, ale nie krótszy niż 30 dni. Po tym czasie można wznowić działalność w dowolnym terminie. Wystarczy złożyć wniosek do CEIDG i poinformować o terminie wznowienia działalności gospodarczej.

Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej trzeba płacić składki?

Zawieszenie firmy oznacza przerwę w jej prowadzeniu, a zatem przerwę od opłacania składek. Niestety, jest to równoznaczne z tym, że nie podlega się ubezpieczeniom w ZUS. Jeśli zawieszamy firmę, powinniśmy ubezpieczyć się gdzie indziej (np. podejmując pracę na etat czy umowę zlecenie).

Czytaj też:

Działalność gospodarcza. Kiedy można ją wznowić?Czytaj też:

Ile trzeba zarabiać, by znaleźć się w gronie najlepiej zarabiających? Są dane GUS