Działalność gospodarcza. Kiedy można ją wznowić?

Działalność gospodarczą można zawiesić, czyli zrobić sobie przerwę w jej prowadzeniu. Taką decyzję należy jednak uregulować prawnie i zgłosić do odpowiednich instytucji. Firmę zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą jednak zawiesić tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników.

Działalność gospodarczą można zawiesić z dowolnego powodu na okres nie krótszy niż 30 dni. Trzeba to zgłosić do CEIDG i podać datę zawieszenia firmy. Działalność można wznowić w dowolnym momencie. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie trzeba płacić zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej.

Kiedy można wznowić działalność gospodarczą?

Działalność można wznowić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że minęło już 30 dni od daty zawieszenia firmy. Datę wznowienia działalności można wpisać już do wniosku, w którym informujemy CEIDG o zawieszeniu firmy, a jeśli nie wiemy, kiedy będziemy chcieli ją wznowić, zawieszenie ma charakter bezterminowy. Dokumenty składamy do CEIDG, a stamtąd informacja trafia do ZUS i urzędu skarbowego.

Wznowienie działalności spółki cywilnej

Inaczej jest w przypadku spółki cywilnej. W takiej sytuacji informację o wznowieniu działalności firmy trzeba zgłosić do GUS i do urzędu skarbowego, a dopiero później w CEIDG. Wznowienie działalności spółki cywilnej muszą zgłosić wszyscy wspólnicy.

Co trzeba załatwić w ZUS po wznowieniu działalności gospodarczej?

ZUS otrzymuje informację od CEIDG o wznowieniu działalności, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów. ZUS automatcznie dokona zgłoszenia płatnika składek i zgłoszenia do ubezpieczeń na zasadach sprzed zawieszenia.

Automatyczne zgłoszenie zachodzi wówczas, gdy podczas zawieszenia działalności nie nastąpiły zmiany w wysokości składek. Jeśli przedsiębiorcy minął okres korzystania np. z Ulgi na start, powinien w ciągu 7 dni zarejestrować się w ZUS.

Co z księgowością po wznowieniu działalności?

Księgowość pozostaje na starych zasadach, dokładnie tak samo jak przed okresem zawieszenia firmy. W przypadku osób prowadzących pełną księgowość, w dniu wznowienia działalności należy rozpocząć ewidencjonowanie przychodów i rozchodów.

