Rusza program Aktywny rodzic. Już można składać wnioski o „babciowe”

„Aktywny rodzic” to nowy program, który ma ułatwić mamom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. W ramach tego programu rodzice dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia mogą otrzymać do 1500 zł miesięcznie wsparcia na zatrudnienie opieki do dziecka. Od nich zależy, czy przeznaczą je na zatrudnienie babci, opiekunki czy zapłatę za żłobek.

Pieniądze mają otrzymać także rodzice, którzy pozostają w domu z dziećmi. W odróżnieniu od RKO, pieniądze otrzymają rodzice również jedynaków.

„Aktywny rodzic” – co to za program?

W ramach programu Aktywny rodzic rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z opcji:

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka. Jak czytamy na stronie gov.pl, wysokość wsparcia nie może być wyższa niż opłata, jaką ponosi rodzic za pobyt dziecka w instytucji / u opiekuna

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie

Gdzie złożyć wniosek o babciowe?

Wniosek o babciowe należy złożyć do ZUS. Można to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

