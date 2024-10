Nagroda w pracy to nie premia. Wbrew pozorom to ma znaczenie

Każdy pracownik chciałby dostać czasem od przełożonego premię lub nagrodę, a nie jedynie słowa uznania za wykonaną pracę. Czy przepisy w jakikolwiek sposób regulują kwestię wręczania nagród uznaniowych?

Dla kogo nagroda w pracy?

Nagrody w pracy to dodatkowe gratyfikacje dla wybitnych lub wyróżniających się pracowników. Kodeks Pracy nie reguluje zasad ich przyznawania, co oznacza, że od pracodawcy zależy, czy będzie w ten sposób wyróżniał pracowników. Nagrody mogą mieć charakter materialny (pieniądze, nagrody rzeczowe, vouchery) i niematerialny.

Jaka nagroda w pracy?

To od pracodawcy zależy, jaką podejmie decyzję w kwestii przyznawania nagród w pracy. Mogą to być dodatkowe środki finansowe wypłacone do pensji, mogą być vouchery, karty podarunkowe czy bilety do różnych placówek kulturalnych. Przełożony może wręczyć wyróżnionemu pracownikowi dyplom lub medal za wzorową pracę.

Czym nagroda różni się od premii?

Premia nie ma charakteru uznaniowego tak jak nagroda, powinna zostać dokładnie opisana w regulaminie pracy. Każdy pracownik musi wiedzieć za co może otrzymać premię, czyli dodatkowe wynagrodzenie. Premia może być częścią wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za otrzymaną pracę.

Jest jeszcze jedna różnica pomiędzy nagrodami a premiami. Nagroda jest uznaniowa, dlatego w przeciwieństwie do premii nie jest wypłacana ze środków funduszu płac.

