Podwójna emerytura w październiku. Termin wypłat

Emerytury wypłacane są w kilku stałych terminach, ale jeśli zachodzą szczególne okoliczności (np. wypada jakieś święto) seniorzy otrzymują pieniądze wcześniej. Taka sytuacja będzie miała miejsce w październiku. Dla części emerytów będzie to oznaczało podwójną wypłatę świadczenia, co oznacza, że dostaną dwie emerytury w tym samym miesiącu.

Wypłaty emerytur będą wcześniej

Niemal milion seniorów (a dokładnie 930 tys. osób) otrzyma emerytury wcześniej. Związane jest to ze świętem Wszystkich Świętych przypadającym na 1 listopada. Osoby, które stale otrzymują emeryturę 1 listopada, w tym roku dostaną ją dzień wcześniej – 31 października (w czwartek).

Wkrótce ruszą wypłaty babciowego

Niektórzy emeryci dostaną niedługo kolejny zastrzyk gotówki, jakim będzie babciowe. Pierwsze wypłaty w ramach programu „Aktywny rodzic” będą wypłacane jeszcze w tym roku. Dziadkowie, którzy opiekują się wnukami, mogą otrzymać 1500 zł miesięcznie.

Program wystartował 1 października i ma zachęcić młode mamy do powrotu na rynek pracy. Mogą z niego skorzystać wszyscy rodzice, którzy mają dzieci do 3. roku życia. Oprócz pieniędzy dla babć lub niań, program oferuje także dofinansowanie do pobytu w żłobku, a także pieniądze dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu (500 zł miesięcznie zamiast RKO).

