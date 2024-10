Świadczenie rodzicielskie od 1 listopada. Kto dostanie tysiąc złotych?

Nowe świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało osobom, które wykonują pracę zawodową na innych zasadach niż na podstawie umowy o pracy, przez co nie przysługuje im zasiłek macierzyński. Jeśli kobieta zachodzi w ciążę, a do tej pory pracowała na podstawie umowy o dzieło, po porodzie nie przysługuje jej żadne świadczenie. Nowe przepisy mają uregulować tę sytuację i zabezpieczyć mamę finansowo.

Dla kogo nowe świadczenie rodzicielskie?

Z nowego świadczenia rodzicielskiego będą mogli skorzystać rodzice bezrobotni, studenci lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. Mają zabezpieczyć matkę lub ojca dziecka, opiekuna, który chce przysposobić dziecko do 14. roku życia, rodzinę zastępczą opiekującą się dzieckiem do 7. roku życia. Do świadczenia będą miały prawo również osoby, które przysposobiły dzieci do 14. roku życia.

Ile wynosi świadczenie rodzicielskie?

Nowe świadczenie rodzicielskie będzie wynosiło tysiąc złotych netto i nie będzie obciążone podatkami. Pieniądze będą wypłacane przez:

52 tygodnie w przypadku jednego dziecka

w przypadku jednego dziecka 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci

w przypadku dwójki dzieci 67 tygodni w przypadku trójki dzieci

w przypadku trójki dzieci 69 tygodni w przypadku czworga dzieci

Zasady wypłacania nowego świadczenia rodzicielskiego

Pieniądze będzie można bez względu na kryterium dochodowe. Będą wypłacane co miesiąc.

Czytaj też:

Przełomowe zmiany w systemie socjalnym. Będą zasiłki, renty i emerytury dla nowej grupy zawodowejCzytaj też:

Będzie nowy dodatek do renty socjalnej. To ponad 2,5 tys. zł